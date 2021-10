Para comer bem, nem sempre é necessário gastar muito dinheiro. Estamos acostumados a pensar que os melhores e mais saudáveis ​​peixes são sempre os mais caros, mas às vezes não é o caso.

Existem, de facto, certos tipos de peixes que podem esconder propriedades realmente úteis, mesmo que sejam normalmente deficientes visuais ou considerados “classe II”. É o caso, por exemplo, do peixe de que falaremos hoje.

É, em particular, um tipo de peixe comumente usado para “fazer caroço” em alimentos fritos, e muitas vezes é descartado por ser considerado de pouco valor. Na verdade, as propriedades nutricionais desse peixe afetarão positivamente o coração e as artérias. Eles também podem ser benéficos para os ossos, dentes e rins, mas não é tudo. Vamos descobrir o que é e surpreendermo-nos com as inesperadas propriedades benéficas deste peixe saudável e muito barato.

Muitos subestimam isso, mas este peixe barato vai ajudar na saúde do coração e das artérias

A saúde de nossos órgãos internos não depende apenas de características genéticas. Isso também depende, em parte, da nossa qualidade de vida e nutrição. Para isso, é fundamental conhecer os melhores alimentos que você pode consumir no dia a dia.

Na verdade, alguns alimentos podem ter efeitos muito prejudiciais em nosso corpo. Isto é um exemplo 3 alimentos a evitar para prevenir ataques cardíacos e derrames, além de dicas valiosas.

Mas, felizmente, também existem alimentos que são muito benéficos para o nosso corpo. O peixe azul, em particular, é conhecido por todos por ser bom para o corpo.

E anchovas é o peixe sobre o qual vamos falar hoje. Este peixe é um dos mais subestimados, mas contém substâncias muito úteis para o corpo, incluindo o coração e as artérias. Na verdade, muitas pessoas o subestimam, mas esse peixe barato vai ajudar na saúde cardiovascular por esse motivo.

Pode beneficiar o coração, artérias, ossos e dentes

Como aponta o Humanitas Research Hospital, as anchovas são ricas em Proteína e Omega 3. Esses ácidos graxos contribuirão para a saúde, especificamente a saúde cardiovascular, mas não é tudo.

As anchovas contêm cálcio, que é um componente valioso para dentes e ossos saudáveis, e selênio, que é benéfico para as defesas antioxidantes do corpo. Além disso, as anchovas também trazem ferro, útil para a produção de glóbulos vermelhos, e fósforo. Especificamente, este último também será um aliado da saúde dos rins, do coração e dos músculos, além do metabolismo. Em suma, muitas pessoas podem não ter imaginado, mas a anchova é um alimento rico em propriedades importantes.

Avisos de anchova

Estamos prestando atenção porque alguns alimentos podem interferir na ingestão de certos medicamentos. Também dissemos isso quando deixamos claro Quem toma esses medicamentos não deve comer ovos para que o tratamento não prejudique.

Quanto às anchovas, alguns estudos sugerem que podem criar alguns problemas ao tomar inibidores da MAO. Além disso, deve-se ressaltar que esse peixe também é fonte de colesterol.

Por essas razões, recomendamos que você sempre contate o seu médico para qualquer conselho de saúde e nutrição. Além disso, lembramos que os indicadores acima não substituem a opinião de um especialista.