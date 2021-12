Legado, Flavio Encina admite: “A terceira dose cumprida. Graças à ciência”.

Flavio Insinna revela à L’Eredità: “Recebi a minha terceira dose da vacina. Sempre agradecerei à ciência”

A resposta foi “DOSE” guilhotina No Um episódio de The Legacy hoje à noite, Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Justamente por comentar a palavra em questão, em um período certamente muito delicado devido à vacinação contra a Covid, a proprietária Flavio Insinna, Ele o vinculou a um dos cinco guias, o “terceiro”, e o usou para convidar os espectadores que ainda não haviam sido vacinados a se vacinarem o mais rápido possível, enfatizando: “Eu já fiz a terceira dose também.”

Tome a vacina! Na verdade estou em silêncio porque senão eles me repreenderam

adicionado logo depois.

Flavio Insinna e o apelo à L’Eredità: “Vacine-se. Agradeço à ciência e ao meu pai os seus ensinamentos …”

“Se não formos todos vacinados, não vamos sair […] Sempre agradecerei a ciência e meu pai que me ensinou os conceitos básicos de ciência e medicina ” mais confirmado Flavio Encina sempre no final A guilhotina de hoje em L’Eredità, Finalmente especifique: “Meu pai também me ensinou que quando os médicos falam, se você não é médico, deve calar a boca!”

Legado, nada a ver pelo herói: deu a palavra “MARCIA” como resposta à guilhotina mas a palavra vencedora foi “DOSE”

Depois de dar “RUN” como resposta, o O campeão desta noite no Legacy Não conseguiu recuperar mais de 10.000 euros para apreender em guilhotina, Precisamente porque a resposta correta, como mencionei antes, foi outra.

Apostas especiais que são o legado Hoje em dia, sendo o primeiro sem Jennifera Pisani substituir Novo professor Andrea Cirelli: ela tem Flavio Encina segunda-feira boa sorte para sua nova aventura no teatro.