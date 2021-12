Todo mundo sabe que dor de dente é uma das coisas mais insuportáveis. Sem falar que ninguém gosta de ir ao dentista, nem mesmo os adultos. Infelizmente, às vezes isso é realmente necessário, especialmente se você notar um problema.

Entre os mais comuns encontramos decairÉ uma doença que destrói principalmente o esmalte dos dentes. Se não for tratada adequadamente, pode afetar até as partes mais profundas, exigindo tratamentos severos até a extração.

Por esse motivo, o primeiro passo é manter uma higiene bucal adequada. Vamos aprender sobre os cinco truques simples a seguir com o tratamento que ajudarão a prevenir o inchaço das gengivas.

Não apenas escovando os dentes, veja como você pode prevenir a cárie dentária em 5 etapas, bem como tratar gengivas inchadas

A dica mais comum e útil para prevenir cáries e gengivas inchadas é manter uma higiene oral adequada. Seria uma boa ideia escovar suavemente os dentes e gengivas com uma escova de cerdas macias após cada refeição, pelo menos duas vezes ao dia.

Para evitar o aparecimento de cáries, você pode seguir mais 5 movimentos:

Usando o fio dental, remova com cuidado todos os restos da refeição; reduzir o consumo de alimentos que por muito tempo podem ficar presos nos espaços entre os dentes, como balas ou biscoitos; limitar alimentos e bebidas açucarados; Colocar selantes de proteção dentária para cobrir os espaços entre os dentes; Faça visitas periódicas ao dentista para a prevenção adequada.

Seguir essas medidas pode ser o primeiro passo para prevenir a cárie dentária e manter os dentes saudáveis.

Para comer bem sem sacrificar o sabor, você pode tentar então Isso é cremoso aveludado Com ingredientes ricos em minerais que irão promover a saúde dos dentes.

Vamos agora ver um dos tratamentos para gengivas inchadas.

Aqui está um remédio simples para gengivas inchadas

a gengivas inflamadas É um distúrbio que pode afetar por vários motivos, desde inflamação a infecção, e de deficiências nutricionais a certas doenças. Enquanto espera por uma consulta com seu médico, algumas compressas frias podem ser um tratamento útil. Por outro lado, se as gengivas, além do inchaço, também doerem, é melhor fazer uma compressa quente.

Se a dor e o inchaço afetarem as articulações, eles podem ser sinais de alerta Essas doenças não devem ser subestimadas.

