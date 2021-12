Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 – 13:49

Ciência, simples e complexa, de acordo com o ganhador do Prêmio Nobel Giorgio Baresi

No Vigésimo primeiro no Palazzo Esposizone em Roma, uma conversa com Veroni (INFN)

Roma, 17 de dezembro. (Askanews) – “Pode parecer um paradoxo, mas a incerteza é fundamental nas ciências exatas. Uma busca minuciosa pela precisão das análises e medições requer o conhecimento de seus limites precisos.” Pensando nisso, o ensaio “O valor da incerteza” do Prêmio Nobel Giorgio Baresi abre diante do catálogo da exposição “Incerteza. Interpretando o presente e prevendo o futuro”, patrocinada pela INFN, com realização no Palazzo delle Esposizioni em Roma até 27 de fevereiro, como parte do projeto de exposição Tre Stazioni para Arte-Scienza.



Isso será discutido durante o evento “Quarks and Ice Clusters”. Falando do Simples e do Complexo “Programado para 21 de dezembro às 18h30 no Palazzo delle Esposizioni em Roma que verá um parisiense falando com Fernando Veroney, físico, professor do GSSI e pesquisador do INFN, um dos curadores da exposição” Suspeito ” .





Uma consideração de Paris que será explorada e discutida para compreender a abordagem da ciência para gerenciar a incerteza. Ao estudar os mecanismos de produção do bóson de Higgs em colisões de partículas dentro do acelerador LHC no CERN. Ao procurar regras para descrever o movimento sinuoso de um bando de estorninhos. Quando os dados da pandemia são esperados para descrever possíveis cenários para o seu desenvolvimento. Ou ao estudar as mudanças climáticas. Uma abordagem que pode se tornar uma aliada e uma ferramenta valiosa para cidadãos conscientes.O encontro será transmitido ao vivo nos canais digitais do Palazzo delle Esposizioni.