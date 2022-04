Dor neuropática: o que é?

Para um diagnóstico preciso da dor neuropática, espera-se uma média de 4 anos, com pico de 23 anos. Esses são os dados preocupantes que surgiram da pesquisa realizada pelo Observatório Nacional da Saúde da Mulher (ONDa) em 400 pessoas com dor crônica.

A disseminação do conhecimento sobre a dor persistente e as possibilidades de tratamento continua sendo o objetivo a ser alcançado Para melhorar as possibilidades de tratamentoDaí a qualidade de vida das pessoas que sofrem com isso.

“O A dor crônica é a degeneração do alarme Que tem a função de avisar que algo no corpo não está funcionando: geralmente se fala quando a dor está presente há mais de 6 meses. As mulheres são as que mais sofrem com dores constantes. Entre as doenças que pode causar está, em primeiro lugar, Enxaqueca, fibromialgia (doença envolvendo dor muscular persistente), Osteoporose ou osteoporose, dor lombar (dor comum nas costas)”, diz Francesca Merzagora, presidente da ONDa.

Uma das principais formas de dor crônica Dor neuropáticapor causa de um danos e danosmuitas vezes irreversível, sistema de percepção da dor. Esse tipo de dor pode ser causado por vários problemas, como Neuropatias (doenças que causam sofrimento em alguns nervos) e radiculopatia (Disfunção da raiz nervosa).

A dor nessas pessoas é mais frequentemente localizada em um (62%) ou dois (24%) locais com disseminação para as pernas (48%) ou a coluna (45%).

Muitas vezes, porém, esse tipo de dor Não reconhecido E portanto Não é manuseado corretamente. Apesar das repercussões significativas na vida de quem a sofre, Pouco se sabe sobre o tratamento da dor crônica na Itáliae pouquíssimos hospitais têm departamentos e especialistas dedicados a tratar esse problema”, diz Marzagora.