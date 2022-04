China: Evento de Ciência Espacial no Museu de Pequim – Da China

(ANSA-XINHUA) – PEQUIM, 09 de abril – O Museu de Ciência e Tecnologia da China lançou uma série de atividades para divulgar a ciência espacial por ocasião do Dia do Espaço da China, marcado para 24 de abril.



O evento, que acontecerá durante todo o mês de abril, visa proporcionar ao público uma experiência abrangente e multissensorial em ciência espacial, incluindo exposições, palestras científicas, cursos de ciências e filmes de efeitos especiais.



O museu também anunciou que a cápsula de retorno Shenzhou-1 estará em exibição no evento.



Especialistas e cientistas serão convidados a dar palestras sobre ciência popular, interpretação de pesquisas espaciais e diversas aplicações de disciplinas científicas relacionadas.



O público também poderá aprender sobre as conquistas da China na exploração espacial por meio de aulas online de astronomia. (Ansa Shinhwa).