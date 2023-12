Uma grande sinergia para dar nova vida ao ginásio de rock Campo dei Fiori

Isso aconteceu na ocasião “Dia Internacional da Montanha”Na noite desta segunda-feira, 11 de dezembro, o evento foi batizado “Guardiões da Rocha”organizado para mostrar as intervenções promotoras que foram implementadas para restaurar o ginásio de escalada Campo dei Fiori à sua antiga glória, graças a um acordo de programa promovido e financiado por Região da Lombardia e CAI Lombardia Com uma contribuição Fundação Cariblo. A intervenção foi previamente supervisionada e implementada Parque Campo de’ Fiori Apoiado por Câmara de Comércio e Município de Vareseapoiado pelo know-how técnico do Lombardy Alpine Guides College e do Departamento CAI de Varese.

O palco da iniciativa foi a Sala Campiotti da Câmara de Comércio de Varese, onde o mediador Luca Calvi apresentou a noite e apresentou O filme é dirigido por Marco Tessaro. Quem deu o nome e abriu a noite. As intervenções que permitiram a renovação do ginásio de rochas Campo dei Fiori são o resultado de um frutífero confronto e de um trabalho preparatório para desenvolver um plano operacional que responda às necessidades de obras importantes e exigentes, tanto técnica como artisticamente. .

“É uma noite muito especial – A presidente da Cai Varese, Antonella Ossola, explica -, porque também é o Dia Internacional da Montanha. Decidimos partilhar com os cidadãos este duplo projecto de restauração do ginásio Campo dei Fuori e de recuperação da área envolvente. Esta zona é muito importante para nós, residentes de Varese, há muitas gerações que a amamos, é um ponto de encontro de muitas culturas, de muito conhecimento mas também de sonhos e expectativas. Foi um ponto de encontro de grandes montanhistas, mas também um local de aspirantes. O montanhismo é muito importante para o CAI e, acima de tudo, é uma grande experiência para todos os jovens porque representa uma metáfora para a vida: conhecer e valorizar o difícil caminho com visão de futuro. Nós, como Kai Varese, desenvolvemos esta ideia há muitos anos, mas graças a esta sinergia entre órgãos e instituições conseguimos concretizá-la.”

Fotografia de Giuseppe Marangone

“As intervenções foram em duas áreas – entrando em detalhes Vice-presidente Cai Varese, Eligio Trombetta – Em relação ao trabalho de campo. A primeira diz respeito à reabilitação de vias de acesso e caminhos de ligação às zonas do ginásio. Esta intervenção foi a que envolveu maior encargo financeiro porque foi generalizada e exigiu grandes intervenções. A outra foi nas vias de escalada onde todas as ancoragens e pontos de descanso das vias de escalada foram criadas de raiz. São fabricados por guias de montanha certificados e, portanto, têm garantia vitalícia. O terceiro eixo foi a comunicação que permitiu a criação de um novo guia para academias de escalada, que foi elaborado em versão impressa e digital, e pode ser baixado no site do CAI Varese e em ambos os idiomas (Aqui está o link eletrônico, Sr. Dr.).

«Um projeto importante – confirma Prefeito de Varese Davide Galimberti -, muito desejado pela região, pelo parque e pela cidade de Varese para valorizar o papel da cidade no panorama desportivo. A cidade afirma-se cada vez mais como uma cidade onde as pessoas vivem bem e com conforto e praticam desporto em diversas modalidades, começando pela canoagem e agora de forma muito séria também o montanhismo.

«Mais uma vez, Varese tornou-se o protagonista do esporte – Isto foi afirmado pela agente da região da Lombardia, Lara Magoni -. Gostaria de lembrar que esta é a única capital que tem uma Comissão Desportiva dentro da Câmara de Comércio, o que significa investir no bem-estar dos cidadãos, sabendo que o turismo também está a aumentar significativamente. Portanto, investir no Campo dei Fiori também é excepcional porque a escalada se tornou um esporte olímpico desde Tóquio 2020. Temos 60 empresas na Lombardia com 12.400 associados, e é um esporte em crescimento e muito querido também pelas mulheres.

“Participámos neste projeto – palavras do presidente Câmara de Comércio Mauro Vitello -. Gostamos de estar ao lado de quem acredita num projeto, principalmente no que diz respeito à atratividade das nossas terras. Finalmente voltamos a falar sobre escalada, foi essencial principalmente no ponto em que começamos a abrir novamente as estradas rochosas. Acreditamos nisso e vimos que continuaremos a promover este tipo de atividade.”

também Presidente da Região da Lombardia, Attilio Fontana Ele falou durante a noite: “Nos últimos anos, este ginásio de escalada foi pouco utilizado, mas não foi tão utilizável como deveria, o que agora é possível graças a estas intervenções. É um ponto de atração para todos os amantes da montanha e da escalada e para aqueles que desejam passar momentos agradáveis ​​de forma saudável e positiva. Como região da Lombardia, quisemos financiar esta intervenção porque estamos sempre perto da montanha, tanto que criámos um departamento porque acreditamos que faz parte da nossa forma de estar. Na última Legislatura colocamos vários fundos à disposição do interior porque acreditamos que é necessário combater o despovoamento e o abandono. A montanha é também fonte de turismo e, portanto, de riqueza.

Após apresentar as instituições, o Presidente do CAI Lombardia subiu ao palco da Sala Campiotti Emílio Aldinghi, Chefe do Parque Campo dei Fiori Giuseppe BarraPresidente Kai Varese Antonella Ossola Membro Kay e Membro da Fundação Cariblo Andrea Masetti. Depois, para intervenções mais técnicas, o engenheiro e montanhista Matteo Malnati articulou os trabalhos de ação na parede, o geólogo Alessandro Uggeri para organizar os caminhos com técnicas de engenharia natural ao pé do ginásio de pedras, Davide Broggi, o guia alpino Varese e por fim Mario Bramatti, acadêmico do CAI e conhecedor Pela memória histórica e paixão pela Serra de Vareseena.