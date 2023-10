“A Toupeira” no Museu de Ciência e Tecnologia de Milão

Milão, 31 de outubro. (EscanNews) – Na noite entre segunda-feira, 30 e terça-feira, 31 de outubro de 2023, a “cabeça” de uma das seis escavadeiras utilizadas pela Webuild para construir o metrô M4, La Blu, chegou ao Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milão, capital da Lombardia.



O cabeçote fresador da tuneladora (tunel perfuradora, mais amigável chamada toupeira mecânica), após ser apresentado em frente à Trienal por ocasião da exposição “Construindo o Futuro. “Infraestruturas e Benefícios para Pessoas e Territórios” dedicada a infraestrutura e promovido pela Webuild, partiu novamente rumo ao que será, nos dias de hoje, a sua nova casa. Na verdade, o museu foi identificado precisamente pela sua forte ligação ao mundo do desenvolvimento tecnológico e industrial, testemunhando histórias de pessoas, invenções, pesquisas, descobertas e fatos empresariais que contribuíram para a transformação da sociedade nos últimos dois séculos, especialmente uma referência à Itália. Torna-se assim o chefe da TBM Parte de suas coleções como símbolo do progresso no setor de transportes e inovação que muda o conceito de mobilidade nas cidades italianas: o metrô é um dos sistemas de mobilidade mais inovadores e eficazes que teve sucesso no trânsito.Na segunda-feira, 30 de outubro, à meia-noite, o chefe do TBM, com 6,7 metros de diâmetro e peso de 58 toneladas, partiu, graças a um meio de transporte excepcional, para atravessar a cidade de Milão e chegar ao Museu. O comboio partiu da Viale Allemagna, percorreu a Viale di Porta Vercellina, continuou seu caminho em direção à Viale Papeniano e chegou à Viale Olona na madrugada de terça-feira, 31 de outubro, onde entrou por um guindaste que o baixou até o pátio do museu. A partir daí foi finalmente colocado nos jardins adjacentes ao pavilhão ferroviário sobre uma base especial de betão sobre a qual foi colocada a estrutura de aço que o suporta. Para permitir a passagem de Al-Shala e do seu comboio, que tem 6 metros de largura e mais de 4 metros de altura, as estradas tiveram que ser fechadas ao trânsito, pois o comboio avançou pela estrada, acompanhado pela polícia municipal, e levantou o linhas aéreas de energia e retirados os postes de sinalização e semáforos, que foram restabelecidos imediatamente após a conclusão da operação.A perfuradora que chegou ao museu escavou mais de 4 km dos 15 km que constituirão a Linha Azul total, nomeadamente no troço de San Cristoforo a Kuni Zugna, passando perto do museu. Para criar os túneis em ambas as direções, foram utilizadas 6 divisórias muito grandes: pelo menos 6,7 metros de altura, mais de 110 metros de comprimento (cerca de 3 vezes o tamanho do submarino de Enrico Totti) e pesando cerca de 6.000 toneladas (cerca de 20 vezes o tamanho do submarino). o submarino). submarino).