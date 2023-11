Sintomas de pernas com fibromialgia

Neste estudo falamos sobre Fibromialgia e sintomas nas pernas (Aprenda as últimas notícias sobre deficiência e Lei 104, classes protegidas, legislação trabalhista, Subsídios, Ofertas de trabalho E Competições ativas. Leia gratuitamente em Whatsapp, cabo E Facebook).

Fibromialgia e sintomas nas pernas

Fala-se muito sobre fibromialgia e sintomas nas pernas. Dor nas pernas, na verdade, É um dos primeiros sinais de alerta desta doença e também o mais comum.

Na verdade, muitas vezes começamos a acusar A Distúrbio muscular generalizadoespecialmente nas pernas, e é acompanhado por Fadiga crônica e rigidez muscular.

Se estes sintomas estiverem presentes, é uma boa ideia fazer um destes Exame médico Para descartar ou confirmar doença.

Na verdade, a fibromialgia deve ser confirmada a tempo, para que isso aconteça Ajudá-lo o mais rápido possível a tratar pelo menos os sintomassob condição Atualmente não há cura realPorque a causa exata da doença ainda não é conhecida.

Neste ponto, vamos ver quais outros sintomas estão associados a ela, além dos nas pernas.

Não apenas fibromialgia e sintomas nas pernas: outros sintomas

Como dissemos, esses estão nas pernas Eles não são os únicos sintomas Da fibromialgia, embora seja uma das primeiras a aparecer e uma das mais difundidas.

Outros sintomas Da fibromialgia são:

Astenia crônica (fadiga).

Distúrbios do sistema nervoso.

Dificuldade de concentração;

Perda de orientação

Esclareçamos neste ponto quais são as possíveis causas da fibromialgia e como é feito o diagnóstico.

Reconhecendo a fibromialgia, este é um projeto de lei que foi apresentado em março na Câmara e no Senado. Nos últimos meses, após anos de silêncio, foram apresentados outros três processos: confirmam a urgência da organização. Vamos ver o que esperar e quais proteções devem ser fornecidas a quem sofre desta doença.

Quais são as causas da fibromialgia?

A fibromialgia é uma Condição dolorosa O que afeta muitas pessoas. Cerca de um em cada três casos Hereditáriocom maior probabilidade entre parentes.

Isso é devido ao Mudanças genéticas O que afeta nossos neurotransmissores, como dopamina, norepinefrina, serotonina e glutamato.

Além de, O estresse desempenha um papel importante. Viver constantemente em estado de ansiedade ou situações estressantes pode ser um gatilho.

Não é de surpreender que a fibromialgia ocorra frequentemente em indivíduos que… Sofreu trauma físico ou mental grave ou abuso na infância.

Mesmo que a fibromialgia Não é um doenças psicológicas, É mais comum entre pessoas com depressão ou problemas de sono.

Além disso, existem fatores como Desequilíbrios climáticos e hormonais Pode piorar os sintomas, com aumento da dor durante mudanças sazonais, menstruação ou no caso de problemas de tireoide.

Ela tem fibromialgia, mas acham que ela é louca: a história de Katja B, 40 anos, de Emilia, uma vida arruinada por um diagnóstico errado. Por mais de vinte anos, os médicos a consideraram uma doente mental e ela suportou dezenas de hospitalizações e humilhações constantes. Estava cheio de medicamentos psicotrópicos e tranquilizantes. Agora ela decidiu se assumir e contar sua história, para evitar que outras mulheres vivessem a mesma situação dramática que ela enfrentou.

Como é diagnosticado?

O diagnóstico da síndrome da fibromialgia é baseado na presença de uma Imagem de sintomas complexos O que não pode ser explicado por nenhum quadro clínico alternativo.

Não há testes específicos Como sangue ou raios X para confirmar a presença de fibromialgia Sem sinais visíveis No seu corpo.

No entanto, exames laboratoriais podem ser realizados Ajude a descartar outras doenças Que podem apresentar sintomas semelhantes, como hipotireoidismo.

Resumindo, diagnosticando fibromialgia Baseia-se principalmente na avaliação dos sintomas e na exclusão de outras possíveis causas.. É importante Consulte um reumatologista Se você suspeitar que tem esta doença, pode ser difícil diagnosticar, mesmo para médicos experientes.

Diagnosticado com fibromialgia após 30 anos, conta Giulio, ele faz tratamento para ansiedade e depressão. A virada ocorreu há apenas 5 anos, quando um reumatologista finalmente diagnosticou a doença e prescreveu um tratamento que aliviou parcialmente os sintomas.

Fibromialgia e sintomas nas pernas. Na foto, uma mulher reclama de dores nas pernas

Tratamento de fibromialgia

Fibromialgia É um distúrbio crônico que pode melhorar se o estresse for reduzido. Mesmo com tratamento, alguns pacientes podem continuar a sentir-se mal. Aqui está o que pode ajudar:

O que pode ajudar

Exercícios de alongamento, termoterapia e massagem.

gerenciamento do estresse, como respiração profunda, meditação e terapia cognitiva baseada na atenção plena;

Medicamentos para melhorar o sono, como antidepressivos tricíclicos e relaxantes musculares.

Medicamentos para aliviar a dor, como paracetamol ou anti-inflamatórios não esteróides (AINEs).

Outras sugestões

Reduzir o estresse e reconhecer que não existe doença grave;

Exercícios respiratórios, meditação e apoio à saúde mental;

Alongamento dos músculos afetados.

Exercite-se regularmente, começando gradualmente;

Aplique calor ou massageie suavemente as áreas doloridas.

Sono adequado e melhor qualidade do sono.

É importante Melhorar o sono Evite cafeína e estimulantes noturnos e durma em um ambiente silencioso e escuro. Os médicos podem prescrever medicamentos para melhorar o sono, no entanto Você precisa usá-lo com cuidado Para evitar a sonolência diurna.

para Aliviar a dorAnalgésicos como paracetamol ou AINEs podem ser usados. Não use opioides por longo prazo. Alguns medicamentos como pregabalina, duloxetina e milnaciprano podem ajudar quando fazem parte de um plano de tratamento abrangente.

Em alguns casos, é injetado Anestesia local. Outras terapias complementares e alternativas podem ser úteis.

atençãoLista de sintomas e dicas sobre o tratamento da fibromialgia Não substitui o aconselhamento médicoPortanto, entre em contato com seu profissional de saúde para obter todas as informações e tratamentos adequados para o seu problema.

Mostramos quais são os melhores centros de tratamento de fibromialgia na Itália: onde estão os melhores especialistas no norte, centro e sul da Itália.

Perguntas frequentes sobre fibromialgia

Existe assistência financeira para pacientes com fibromialgia?

As poucas ajudas económicas para quem sofre de fibromialgia referem-se a um fundo criado pela Lei Orçamental de 2022 e a alguns subsídios aprovados a nível regional para pacientes com fibromialgia.

Em detalhes, a ajuda financeira para a fibromialgia é a seguinte:

Um fundo no valor de 5 milhões de euros Projetado para estudar, diagnosticar e tratar a fibromialgia, foi criado com Lei Orçamentária 2022 (Lei de 30 de dezembro de 2021 n. 234) no Ministério da Saúde. que isso Primeira confissãodestinado à pesquisa, aguardando também uma resposta concreta para os pacientes, ou seja, a inclusão da doença nas LEAs;

Subsídio regional para pessoas com fibromialgiaequivalente a 800 euros anuais, é determinado a título experimental pelo Região da Sardenha.

O que é o Registro Italiano de Fibromialgia?

Em 2019, por iniciativa da senhor (Serviço de Informação Religiosa) e patrocinado por Ministério da Saúdeo Registro Italiano de Fibromialgiaque até ao momento recolheu dados relativos a mais de 4 mil pacientes recrutados em 48 centros especializados em todo o país.

Este é um dos primeiros registros relacionados Doenças de dor crônica na Europa. Os dados são coletados por meio de um Plataforma on-line Estão incluídas características pessoais, informações clínicas relacionadas à qualidade de vida e regime de tratamento dos pacientes, de acordo com elevados padrões de segurança, gestão ética e legal. Os dados são constantemente atualizados.

Conforme declarado no site do SIR, este banco de dados permite a coleta de dados clínicos observacionais e prospectivos de pacientes com fibromialgia na região.

O objetivo é também ter uma ferramenta útil para a investigação clínica sobre a fibromialgia.

A fibromialgia é considerada uma doença incapacitante?

Considerando que A causa da fibromialgia é desconhecidaa patologia é considerada uma Síndrome reumática atípicae não consta das diretrizes do INPS relativas ao reconhecimento da deficiência.

No entanto,de (Organização Mundial da Saúde), incluindo fibromialgia entre Incapacitando doenças dolorosas crônicas. Europa também É reconhecida como uma patologia incapacitante.

Na Itália, a deficiência causada pela fibromialgia foi reconhecida por alguns comitês médicos da ASL, como o Varese ASL.

Em suma, o caminho para o reconhecimento da condição incapacitante certamente não é fácil, mas está em andamento.

