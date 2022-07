Redesenvolvimento do Quartel Milazzo: duas décadas de ciência e turismo

O primeiro projeto foi lançado e poderá ser concluído até setembro, enquanto o outro recebeu luz verde da Gal para um empréstimo adicional de € 100.000 e permitirá tornar a área agora convertida adequada para receber iniciativas culturais. As áreas Ex Casermette, em Capo Milazzo, no terreno atualmente sob jurisdição da área marinha protegida, estão prontas para mudar de cara e transformá-lo em um local multifuncional. A intervenção, que já começou, diz respeito à disposição dos dois quartéis e de toda a área verde, abandonada até há poucos anos (cerca de 2000 m²), para servir de centro de tartarugas marinhas, em colaboração com Marevivo e Ovud ( Hospital Veterinário da Universidade de Messina) e para o Centro de Visitantes Laamp. Essas obras poderiam ter sido realizadas em uma área estratégica que você atravessa antes de chegar às famosas piscinas de Vênus – confirma o presidente Giovanni Mangano – Sob uma entrega assinada com o governo regional.

Um acordo de seis anos que permite ao consórcio de gestão proceder à requalificação dos edifícios existentes (o quartel foi onde a Marinha manteve as armas até finais da década de 1970) através da criação de amplas estruturas de apoio, como um ponto turístico, um centro de visitantes, um centro de educação ambiental, e uma área de informação e recepção para os visitantes que entram protegidos.

