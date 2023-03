Nápoles, dez anos depois, recomeça a investigação da fogueira na Città della Scienza: a verdade do penitente

Dez anos depois, o caso não foi encerrado. pelo contrário. Há um caminho a ser percorrido, há cheques a serem colocados na mesa e um caminho a ser percorrido. Mas acima de tudo: há um relatório de rendimentos na história de uma operação que ainda não foi encerrada definitivamente. Estamos falando do relato de Benito, ex-chefe da Camorra, sobre um dos episódios mais perigosos e misteriosos dos últimos anos: um incêndio Cidade da Ciência O evento, que há poucos dias comemorou seu décimo aniversário.

Era 3 de março de 2013, quando uma das joias contemporâneas, um museu dedicado à ciência, educação e tecnologia, foi destruído por um incêndio. Desde então, houve um julgamento, resultando em um veredicto de culpado que ainda não se tornou definitivo: em julho passado, os juízes da Quinta Seção do Tribunal de Apelação de Nápoles (Presidente rubi, dos lados Gaudino e Diani) prisão por cinco anos e quatro meses Paulo Camarota O guarda que estava de plantão naquela noite. A acusação de incêndio criminoso foi retirada dele (porque o prazo de prescrição havia expirado), enquanto a condenação por colapso intencional permaneceu de pé. Sentença ainda não transitada em julgado, tendo em vista possível recurso de cassação de Camarota (defendido pelo advogado Lucas Capasso), que – por sua vez – sempre se declarou totalmente alheio a acusações.

E foi precisamente enquanto aguardava as etapas finais do julgamento da sentinela que o procurador de Nápoles deu um passo possível para reconstruir o que aconteceu há dez anos do lado de Curoleo. Era o papel do promotor em Anticamora Ida Teresy questionando Felice d’Ausilio, filho de Domenico, o chefe histórico de Bagnoli. Um potencial ponto de inflexão é esperado em novembro passado, que acabou sendo material vivo, preparado para inspeções de perto. No trabalho, o juiz que conduziu as investigações na Città della Scienza desde as primeiras filas (junto com seu colega Michael Del Brethoje em ADN), que há muito acertou todas as cordas possíveis relacionadas com a rusga que bombardeou o Museu do Mar.

Investigação ultrassecreta, vamos tentar pensar à luz de uma série de elementos objetivos. Obviamente, partimos da acusação contestada contra o guarda Camarota: ele teria agido em concorrência com desconhecidos, segundo as denúncias. Tradutor: Ele não fez tudo sozinho. pelo contrário. Naquela noite ele era o único no escritório e conhecia os códigos de segurança com os quais desativaria o alarme sonoro; Então ele teria preferido o acesso aos supostos cúmplices. Então as chamas. como? cinco gatilhos, Com trabalho planejado pontual e detalhado. Destruição sistemática em cima da mesa, que continua a deixar impunes os aplicadores da lei, que – ao longo dos anos – se mantiveram a salvo das investigações, convencidos de que hoje venceram. Mas agora há a história de Felice d’Ausilio, naquele período atento ao que acontecia na área governada (sob ficha criminal) pelo clã familiar. É difícil imaginar, pelo menos do ponto de vista lógico, que a Camorra nada soubesse do ocorrido em 3 de março de 2013. Timing, métodos de execução e uso de substâncias incendiárias são aspectos a serem explorados graças a Phyllis D’Ausilio.

Mas fiquemos com as hipóteses discutidas nestas horas, a começar pelo motivo: uma pessoa com interesse em revitalizar uma estrutura em dificuldades do ponto de vista económico teria sido devorada pelo fogo, graças Prêmio de seguro garantido por um documento assinado há alguns anos. Ele pede a verdade e a justiça Fondazione Idis, assistido pelo advogado criminal Joseph DeAngelis, festa civil. Um plano que teria tido sujeitos ativos em vários níveis: de alguns funcionários internos à alta direção, passando pela pré-aprovação da Camorra, que a história do filho do presidente pode influenciar hoje.

