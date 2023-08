Digo a Curriere – «Museu de ciência, inovação contínua»

A resposta à carta do leitor Francesco de Bartolomei já está parcialmente contida nas suas declarações e é apreciada pela sua vontade construtiva. Com efeito, o pavilhão ferroviário está em fase de renovação e o pavilhão Aeronaval irá, após um longo processo burocrático, iniciar os trabalhos de arquitectura e sistemas no próximo ano. A parte mais visível do museu é o engenheiro. Não demorou anos para que Bartolomeis e seus descendentes abordassem o tema da renovação gradual, como resultado de recursos autogerados. Novas galerias Leonardo, exposições dedicadas ao espaço, comunicação, nutrição, laboratórios de matemática, genética, viagens a Marte, instalações interativas de arte digital, jogos aplicados (fomos os primeiros a adotá-los em um museu na Itália), realidade virtual e aumentada para descrever as coleções são apenas algumas.Um recurso cultural e educacional utilizado por um número cada vez maior de visitantes de todas as idades. Mais de 355 mil nos primeiros meses do ano. As salas e oficinas são altamente projetadas e construídas até para as crianças mais novas e as atividades para elas podem ser escolhidas na programação diária. A constante transformação e modernização do museu, para além dos seus 100 colaboradores que experimentam e investigam todos os dias num processo de formação contínua de inovação a todos os níveis, inclui também muitos actores da sociedade, incluindo empresas e fundações, que optam por apoiar o nosso trabalho. e projetos porque compartilham seus objetivos. Aguardamos o engenheiro de Bartolomais para o acompanhar numa nova e mais completa visita.

Direcção do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia