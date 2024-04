Festival de Ciência, um evento a não perder

A “sala de estar” ou sala de reuniões da bela Biblioteca Cívica da cidade acolheu o próximo espetáculo “Festival de Ciências”, que será realizado de 22 a 27 de abril sob o tema “Inteligência”. Este evento será organizado pelo Benčic Art District, vários museus, escolas primárias e secundárias, faculdades e no Corso, ou seja, em cerca de trinta locais diferentes com cerca de uma centena de eventos. Tal como nos anos anteriores, o festival é organizado pelo Centro de Divulgação e Promoção da Ciência da Universidade de Rijeka, pela Universidade de Rijeka, pela Sociedade Secção Dourada (Zlatni Rijes), com colaboradores, o Museu de História Natural e a Biblioteca Municipal. . A Associação para o Desenvolvimento de Universidades de Ensino Superior e a Fundação Universitária são apoiadas pela cidade de Rijeka e pelo distrito de Primorye-Gorski Kotar.

Como sublinhou Bojana Cholom Ilic, da comissão organizadora do festival, mesmo depois de 22 anos de realização do evento, não falta motivação e inspiração, bem como interesse público.

Grande parte da programação deste ano decorrerá na área artística de Buraidah, espaço ideal para este tipo de eventos, que oferece diversas oportunidades para crianças, jovens e adultos.

“Este ano introduzimos uma novidade, o programa ‘Ciência no Cotidiano’, que apresentará uma série de conferências através das quais queremos divulgar a ciência aplicada, ou seja, descobrir como os resultados da investigação científica beneficiam as pessoas nas suas vidas ( profissão e na vida cotidiana), anunciou Bojana Cholom, acrescentando que a abertura do Festival de Ciências acontecerá na segunda-feira, 22 de abril, às 11h, na Casa das Crianças, e depois o fórum organizado pela Associação de Universidades “Quando. Robots Have High Emotional Intelligence” terá lugar na sala de reuniões da Biblioteca Cívica a partir das 12h00.

Nos próximos dias, conferências e mesas redondas serão realizadas principalmente no período da tarde. Eles podem ser acompanhados pessoalmente ou diretamente pelo canal do festival no YouTube.

Jordan Jelineć, Vice-Reitor da Universidade de Ciências e Artes de Rijeka, enfatizou que a publicação científica é uma tarefa muito importante. “A ciência é um elo importante para melhorar nossas vidas e é uma parte importante de nossa vida na universidade.”

A cidade de Rijeka oferece um grande apoio, conforme confirmado por Lana Golub do Ministério da Educação, Cultura, Desporto e Juventude, uma vez que o programa se destina a todas as gerações.

A Biblioteca Cívica também abriu as portas ao festival no seu novo local, e o Diretor Niko Cvetkovic explicou que o Art District é o local perfeito para um evento deste género, uma vez que a Biblioteca faz agora parte deste grande mundo de divulgação científica.

Também este ano, parte da programação do festival será realizada no Corso.

Todos os dias, se o tempo o permitir, das 12h00 às 14h00, haverá oficinas interessantes para todos os gostos.

Portanto, este evento também não deve ser perdido porque serão abordados muitos temas atuais, desde a inteligência humana até a inteligência artificial que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É também uma oportunidade de ver como isso pode impactar nossas vidas.

A rica programação do Festival de Ciências pode ser conferida no site festivalznanosti.uniri.hr/2024.

