Não gaste dinheiro na academia, existem apenas 4 exercícios que você pode fazer confortavelmente em casa: segundo um personal trainer

Como você volta facilmente à forma após um período de férias ou “descanso”? Os quatro exercícios convenientes que você pode fazer em casa para obter melhores resultados

O verão se aproxima e muitos querem melhorar o corpo depois das “festas” Das férias de Natal e Páscoa Após um período de descanso, eles não conseguiram dedicar a atenção necessária ao seu corpo. Como fazemos?

A primeira solução é inscrever-se num ginásio, mas é uma Caminho economicamente “importante” Isto é algo que nem todos podem pagar, especialmente em tempos complexos como os que vivemos.

No entanto, existem também algumas soluções DIY que, se praticadas Confortavelmente dentro das paredes da sua casa Com a devida atenção e regularidade, podem produzir resultados realmente significativos, ajudando-o a recuperar rapidamente a forma física perdida durante o inverno. Vamos descobrir o que são.

Voltando à forma antes do verão: os quatro exercícios que você pode experimentar em casa

São exercícios rápidos que dispensam o uso de ferramentas: basta ter um espaço médio em sua casa que lhe permita movimentar-se facilmente em uma pequena área que obviamente pode ser ventilada regularmente, principalmente após a realização dos exercícios. .

Posto isto, podemos passar aos tipos de exercícios recomendados por especialistas, concebidos especificamente para melhorar o desempenho. Tonifique seu corpo Mas também flexibilidade muscular.

Na verdade, são exercícios muito completos derivados da dança clássica, misturando movimentos inspirados no yoga e no Pilates que conseguem rejuvenescer o corpo e a mente e tudo isto sem serem particularmente “pesados”, e que são praticamente acessíveis a todos, independentemente da idade. .

Os exercícios têm como objetivo tonificar braços/pernas, Panturrilhas, coxas e corpo. No primeiro caso, com os braços estendidos em ângulo reto, as pernas afastadas e os dedos dos pés em direções opostas, os braços devem ser fechados na frente do peito, repetindo o movimento 60 vezes.

Em seguida, junte os dedos dos pés de modo que fiquem voltados para a frente e levante os calcanhares do chão, e assim por diante Peso corporal nos dedos dos pés e na planta dos pésEm seguida, coloque-os de volta no chão, totalizando 40 repetições. O terceiro exercício envolve trazer as pernas para dentro O chamado segundo lugar Com as mãos nos quadris e os joelhos alinhados com os dedos dos pés.

Neste ponto, dobre os joelhos, sempre mantendo os ombros alinhados com o quadril e até sentir um alongamento no quadríceps, e mantenha a posição por dois minutos. Por fim, você deve deitar de costas, manter as pernas estendidas, levantá-las, mantendo a pélvis paralela ao chão, depois levantar uma perna, depois levantar a outra, e devolvê-la ao chão.

A sugestão está feita 50 repetições deste exercício. Seguindo estes exercícios simples, você voltará à boa forma sem problemas durante o verão!