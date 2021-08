Omar Badrini para Buskers: ‘Você tem que acreditar na ciência’

Omar Pedrini, o ex-líder do Temoria, confirmou sua presença no Ferrara Buskers Festival novamente este ano, após uma grande cirurgia vascular, em junho, após a qual já voltou aos palcos.

“A ideia deste encontro e a beleza de Ferrara sempre me fascinaram – afirmou Pedrini -. Foi muito bom conhecer o sítio Parco Massari este ano, pois as suas maravilhas botânicas me fizeram pensar num contexto natural para a arte. Espero que continue um ponto constante, respeitando a natureza, pois é um lugar lindo, para ser apreciado Arte, teatro, música e entretenimento.

No domingo, antes da apresentação do ator Paolo Rossi, a cantora se encontrou com o prefeito Alain Fabri, a presidente do festival Rebecca Bottoni e o fundador histórico Stefano Bottoni.

Na quinta-feira, “Tio Rock” ficou na cidade, parando nos dois Spal Stadium – (“Minhas cores, as cores de Brescia, combinam com as cores de Spal, e tenho excelentes relações com o Sr. Clout. A partir de hoje eleito Ferrara como meu segundo time “) – ambos na Prefeitura.

Alain Fabry apreciou o ex-líder timorense e deu-lhe as boas-vindas à cidade.

Fabri diz: “Ficaríamos felizes em recebê-lo novamente – talvez para um concerto ou uma iniciativa juntos. Sua história, experiência e trajetória artística são hoje mais do que nunca um valor a ser compartilhado. Seu amor por Ferrara e pelas pessoas que trabalham é comovente. “

“Para mim, a arte de rua representa – como dizia a cantora – a urgência de fazer arte e impõe um pensamento à arte como negócio: é a basker, atua, pede ao público uma contribuição para trazer a sua arte e a sua beleza para as cidades. Isso é fundamental: arte é profissão. Pense nisso – continua Pedrine – No meu caso, depois de anos de trabalho, minha participação no festival de Sanremo, alguns discos de ouro, ainda tem gente me perguntando sobre o trabalho que eu realmente faço. Infelizmente, nós entendemos isso também durante a pandemia: arte e música foram, na verdade, pouco tratadas mal “.

Pedrini – no palco neste verão poucos dias depois de ter feito uma lobotomia (em Bolonha) para aneurisma de aorta – diz: “Este é o meu calvário, já fiz quatro cirurgias em 15 anos. Mas não gosto de sentir pena de eu, se eu estivesse aqui, isso é também para dar coragem às pessoas que sofrem no hospital. Hoje – anuncia – a ciência deu grandes passos, precisamos confiar. Para quem não confia nas vacinas eu digo: Medicina e ciência salvaram minha vida muitas vezes. Estamos em boas mãos. Se você pensar em Nossa saúde geral, eu digo: Somos um país de sorte. Eu viajo pelo mundo e nem todos podem dizer o mesmo. ”