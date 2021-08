Depois do feriado, muitos de nós enfrentamos dois problemas. O primeiro é definitivamente um regresso a casa e uma rotina. Praias ou montanhas e sua paz se cumprimentam. O relaxamento acaba e você volta ao estresse da vida diária e do trabalho. O segundo problema é que temos que lidar com isso online. Podemos ter nos deixado levar, com razão, durante esse período. Abandonamos a dieta e nos permitimos comer mais. Por outro lado, quando você visita novos lugares, você também embarca em uma viagem culinária. Agora, precisamos voltar à forma e enfrentar o retorno ao dia a dia da melhor maneira possível. Mas e se houvesse uma maneira de resolver os dois problemas de uma só vez? Aqui está o exercício abdominal pouco conhecido que relaxa e alivia o estresse.

A arte nos ensina

Não estamos falando sobre arte como você pensa. Isto é oArtes marciais, Esta é a nossa inspiração. Se olharmos para os atletas que se dedicam a alguma dessas disciplinas, veremos um leve preparo físico. Especificamente, uma barriga lisa e uma barriga esculpida. Além disso, sabemos que esses esportes liberam muita tensão e rejuvenescem a mente e o corpo. Há uma característica específica de algumas dessas artes marciais. É sobre o uso das pernas no combate. Vemos esses atletas darem chutes rápidos e poderosos. Achamos que são as pernas que fazem a diferença no movimento. Na verdade. Este não é o caso. São os músculos abdominais que impulsionam essas técnicas. É aqui que seremos inspirados.

O exercício abdominal pouco conhecido que é divertido e alivia o estresse

Então, vamos ver o que precisamos fazer para vencer o estresse e voltar à forma ao mesmo tempo.

Vamos nos posicionar: braços próximos ao tronco, uma perna na frente e uma perna atrás. Começamos chutando a perna e girando a pelve. Colocamos a perna para frente, depois chutamos com a outra perna. O importante é girar toda a pelve a cada chute. Ao fazer essa rotação, vamos ativar os músculos abdominais fortemente. Desta forma, iremos treiná-los integralmente. Isso significa que vamos estimular tanto o anterior quanto o oblíquo. Continue o movimento por cerca de um minuto, depois siga-o por mais um minuto. Esta técnica, devido ao seu dinamismo, também nos permitirá aliviar o stress. Portanto, teremos um resultado duplo se fizermos este exercício. Talvez, depois das primeiras vezes, tentemos aumentar cada vez mais a velocidade.

O conselho é fazer esse exercício pela manhã, assim que acordar. Explicamos bem o motivo no artigo A melhor maneira de queimar gordura durante o exercício.