Química: Homenagem a um jovem cientista da Universidade de Udine – Ciência e Tecnologia

Uma homenagem de prestígio para Myla Daniels, uma jovem pesquisadora da Universidade de Udine, por sua pesquisa de doutorado sobre catalisadores ambientais para veículos movidos a metano, conduzida em colaboração com a Ford Motor Company (Dearborn, EUA). Danieles, 29, de Udine, Ph.D. em Ciências da Energia e Engenharia Ambiental, ganhou – juntamente com Andrea Fasolini, da Universidade de Bolonha – a segunda edição do Prêmio Mauro Graziani concedido pelo Grupo Interdepartamental de Catálise (Gic) do Empresa Italiana de Química (Ciência). Sua pesquisa também resultou em uma patente e várias publicações em revistas científicas internacionais. O prémio destina-se a teses de doutoramento subordinadas ao tema “Estimulação Ambiental e Energética”. O prêmio foi criado em 2020 para homenagear a memória do professor Graziani, fundador da Escola de Estimulação Heterogênea da Universidade de Trieste. Myla Daniels é Pesquisadora do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Politécnica (Dpia) da Universidade de Udine. Depois de se formar em Engenharia Ambiental e de Energia pela Universidade de Friuli em 2020, obteve seu doutorado sob a orientação das professoras Carla de Littenberg e Sarah Colossi, também em Udine.

O trabalho de pesquisa de tese de doutorado de Maya Daniels focou no estudo e caracterização de catalisadores à base de paládio (Pd) destinados à mecanossíntese na reação de oxidação do metano em motores a gás natural. Esses materiais revelaram propriedades únicas do ponto de vista estrutural e físico-químico, o que prova que possuem uma atividade catalítica muito maior do que os materiais obtidos pelos métodos convencionais. Danielis está atualmente aprofundando o estudo de suas propriedades em colaboração com o Laboratório Nacional de Brookhaven em Nova York.

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar na sexta-feira, 10 de setembro, a partir das 14h00, na Sala Cerimonial do Campus Científico da Universidade Ca ‘Foscari de Veneza.