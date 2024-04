MUSA – TRENTO * Lobos alpinos: « Nova publicação da EDITORIALE SCIENZA, autora LAURA SCILLITANI »

14h41 – quarta-feira, 3 de abril de 2024

(O seguinte texto foi retirado integralmente da nota de imprensa enviada à Agência Al-Rai) –

///

Lobos alpinos: a nova publicação editada pela Editoriale Scienza, em colaboração com MUSE de Trento, no âmbito do projeto europeu LIFE WolfAlps EU. Autora: Laura Selitani, Ilustradora: Irene Benazzi.

Contar a história do lobo pelo que ele é: a sua biologia e comportamento, os ambientes em que vivem, os outros mamíferos selvagens com quem partilham o território, bem como o potencial conflito com as atividades humanas. É este o propósito do volume ilustrado “Eu sou um lobo dos Alpes” que nasceu da colaboração entre o MUSE – Museu da Ciência de Trento e a Editoriale Scienza no âmbito do projecto europeu LIFE WolfAlps EU e dirige-se a meninas e meninos com idade 8 anos (mas não só isso), sai nos dias de hoje. Editado por Laura Scilitani, zoóloga e diretora de comunicação do projeto europeu. Ilustrações de Irene Benazzi.

Animal icônico que há muito assombra o imaginário humano, os lobos aparecem em mitos, contos, contos de fadas e fábulas. Malvados, ferozes, sanguinários ou, pelo contrário, um símbolo do poder salvador da natureza ou mesmo de animais desajeitados e desajeitados, os lobos são mais frequentemente descritos para nós como personagens fantásticos que nada têm a ver com este grande predador. Realmente é. Mas o lobo que partilha a nossa paisagem montanhosa, montanhosa e rural não é bom nem mau, é simplesmente um lobo, e é importante conhecê-lo e aprender a relacionar-se com ele.

Percorrendo as páginas de Alpine Wolves, os jovens leitores descobrirão que os lobos não são tão diferentes de nós: vivem em famílias, formam laços fortes e alguns jovens partem e empreendem viagens longas e aventureiras em busca de um lugar. Para viver e alguém com quem fazer isso.

O lobo é um predador e também pode atacar animais domésticos, o que exige que os pastores tomem medidas específicas para proteger o gado de ataques, resultando em custos adicionais e em mais horas de trabalho para agricultores e pastores.

Embora às vezes seja complicado, é importante perceber que é possível viver onde os lobos estão presentes. Encontrar uma forma de coexistir é um desafio para as gerações atuais e futuras.

“Hoje nos encontramos no meio de uma crise ambiental de proporções globais, e a biodiversidade está ameaçada. “É necessário dar valor suficiente ao mundo natural, preservá-lo e evitar a sua degradação”, afirma Laura Silitani, editora do o diretor de volume e comunicação do projeto LIFE WolfAlps Eu, ao MUSE. Para atingir este objetivo, devemos aprender a conviver em harmonia com a natureza, e sentir que somos parte integrante dela. Enfrentar este desafio com uma abordagem desconfortável e muitas vezes controversa um animal como o lobo pode nos ensinar muito. O primeiro passo para a convivência é o conhecimento, por isso é importante que as crianças e os jovens conheçam o lobo pelo que ele é.”

Além de uma descrição detalhada da vida dos jovens, dos seus hábitos, reprodução e criação, e dos perigos para a sua sobrevivência e interação com os humanos, o livro contém também alguma ênfase nos cães de guarda e no comportamento a seguir ao encontrar uma matilha. , sobre e outros grandes carnívoros da floresta (urso, chacal dourado, lince…) e sobre ungulados selvagens, que são as principais presas dos lobos.