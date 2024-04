A gripe aviária e o risco de uma nova pandemia, o que diz o virologista?

“Definitivamente o vírus.”Gripe aviária “O vírus H5N1 é preocupante e precisa ser monitorado. O que é preocupante”, por exemplo no caso relatado nos EUA, no Texas, “é que o gado foi infectado e, portanto, houve um salto de espécies em relação ao original vírus. O caso é de um pecuarista. Como aconteceu “Em outros casos, então ainda não há vestígios de transmissão entre humanos. Claro que precisamos monitorar, temos que ficar atentos a esse vírus porque ele pode ser transmitido de uma forma ou de outra. Dê-nos surpresas.” Isto foi destacado para cumprimentar Adnkronos Virologista Massimo Clemente.

“Há algum tempo que existe uma supervisão muito rigorosa, talvez tendo em conta experiências anteriores – observa o especialista, comentando também o relatório das autoridades europeias ECDC e EFSA -. Acima de tudo, os cuidados de saúde veterinários já estão a realizar uma atividade de supervisão louvável, porque tudo o que entra sai. Esta é obviamente uma actividade preferível devido ao facto de as explorações pecuárias serem mais bem controladas do que os animais selvagens, mas em qualquer caso há certamente um controlo muito bom. Agora É certamente necessário manter a vigilância e tentar desenvolver cuidadosamente salvaguardas para pôr em prática, se isso for necessário para limitar os danos da transmissão entre humanos.. Porque no início, mesmo a transmissão entre humanos ocorre em pequenas comunidades, em pequenas áreas e tem que ser interrompida aí. É possível se houver maneiras de fazer isso. “Isso é obviamente muito importante.”

Risco epidêmico

Que factores podem colocar-nos em maior risco de contrair a epidemia? “Há muitas análises, por exemplo, o elemento de transmissão de uma espécie para outra”, que são observadas cada vez com mais frequência, disse o virologista que dirigiu durante anos o Laboratório de Microbiologia e Virologia do Hospital San Raffaele de Milão. “Como se sabe, o tipo original deste vírus são as aves, ou melhor, existem diferentes tipos de aves. Mas agora Pequenos surtos epidêmicos foram observados em vários animais, sempre bovinos. Isso pressupõe um salto de espécieo vírus adaptou-se a estas novas condições de crescimento e também, presumivelmente, um A capacidade de evoluir geneticamente proteínas externas do vírus“Nos genes das proteínas externas do vírus, que mostram uma notável capacidade de adaptação”.

Portanto, Clemente conclui: “Temos que estar atentos a isso Um vírus que já era um dos suspeitos, eu diria que é provavelmente mais suspeito do que outros como possível agente de uma futura pandemia de vírus influenza.. Não será a primeira “pandemia de gripe” e poderá não ser a última. Havia outros e às vezes eram alarmes um tanto falsos. Todos se lembrarão do vírus A/H1N1, o chamado vírus da “gripe suína”. Este vírus foi causado por uma mistura de diferentes vírus influenza e tornou-se um vírus humano, mas não causou muita preocupação porque era um vírus muito atenuado do ponto de vista da patogenicidade. Em qualquer caso, o risco de epidemia é possível.

Brigliasco: “Perigo e terror não, interesse sim”

“Perigo e horror, não, mas interesse, sim.” Essa é a palavra de ordem para enfrentar a ameaça das aves, segundo o epidemiologista Massimo Ciccuzzi. “Prevenção e monitoramento”, recomenda o especialista consultado pela Adnkronos Salute. “O vírus saltou das aves para os mamíferos. O que devemos evitar agora é que ele se espalhe entre os mamíferos. Porque se depois sofrer mutação ou reorganizar genes – como ele alerta – ninguém nos dirá que, uma vez que salte para os humanos, saltará para os humanos.” “Não pode ser transmitido de humano para humano.”

Depois que um caso de gripe aviária foi descoberto no Texas em um trabalhador de laticínios que esteve em contato com gado infectado, “devemos primeiro ter calma – disse Sikozzi – porque desde 2002 a doença foi transmitida de uma pessoa para outra” por esta infecção “Ainda não está provado.” Mas não devemos baixar a guarda, devemos mantê-la elevada ao nível da prevenção – alerta o epidemiologista – para evitar a propagação entre os mamíferos. “Está claro que precisamos monitorar, ou seja, precisamos começar a entender o que está acontecendo entre os animais”.

“Sabemos que o vírus ‘pássaro’ pode ser transmitido de animais para humanos – lembra o especialista – os humanos já podem ser infectados por animais, mas devemos garantir que eles não sejam infectados pelo vírus mutante das aves”. O que preocupa os especialistas nos Estados Unidos, onde o patógeno infecta vacas leiteiras em vários estados, é “particularmente sob vigilância: se este se replica ou sofre mutação, e é constantemente transmitido entre mamíferos – repete Sikosi – então nada nos diz que, esta mutação , Assim que atingir os humanos. Não pode ser transmitido de humano para humano.” Este é o perigo que deve ser evitado.

Andreoni: “A adaptação ao vírus levanta preocupações”

“Existem centenas de casos na literatura médica de transmissão do H5N1 de aves para humanos. Esta transmissão nos Estados Unidos de mamíferos para humanos é certamente um sinal de adaptação do vírus, o que é motivo de preocupação.” Adnkronos presta assim homenagem a Massimo Andreoni, Diretor Científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais, Simit, comentando o segundo caso de gripe aviária nos Estados Unidos.

Poderia o vírus da gripe aviária H5N1 ser a próxima doença Ele acrescentou: “A taxa de mortalidade deste vírus é de cerca de 50%, então pode ser uma doença de cerca de 30% e, obviamente, se a transmissão entre humanos for possível, o que ainda não foi confirmado, pode ser muito prejudicial”.