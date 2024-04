Eclipse solar e seus efeitos em humanos e animais de acordo com a ciência

Na verdade, durante um eclipse, experimentamos – mesmo que por um breve momento – mudanças na intensidade da luz, na temperatura e na velocidade do vento. Embora não sejam grandes, estas diferenças interrompem ou, em qualquer caso, afectam os ritmos circadianos de uma vasta gama de animais, fazendo com que mudem repentinamente os seus comportamentos e hábitos. Muitos deles mostram sinais de confusão e a escuridão repentina pode fazer com que ajam de forma anormal.

Hoje, um eclipse solar total trará escuridão para grande parte da América do Norte. Se por um lado este evento atraiu milhões de pessoas no México, nos Estados Unidos e no Canadá, por outro representa uma oportunidade única para a ciência. Embora todos estejam ocupados observando o céu, o meio ambiente e os animais também serão bastante afetados.

Pássaros desnorteados antes de escurecer

Um exemplo dos efeitos que a escuridão repentina do dia tem sobre os animais vem de um estudo realizado após o Grande Eclipse Americano de 2017, onde pesquisadores da Universidade Cornell e da Universidade de Oxford destacaram como os pássaros parecem desorientados momentos antes da escuridão devido à mudança da luz solar. Porém, não são apenas os pássaros que podem apresentar atitudes estranhas durante um eclipse. As galinhas, por exemplo, podem interpretar esse fenômeno como o anoitecer e procurar um lugar para dormir. Enquanto as espécies diurnas atingem seus locais de repouso, as espécies noturnas tornam-se ativas. Pode acontecer que uma garça deixe seu ninho à noite ou ouça grilos cantando no auge do eclipse.

Quais são os efeitos nos humanos?

“O eclipse tem um poder especial”, disse Bill Nelson, chefe da NASA. “Ele afeta as pessoas, que sentem uma espécie de reverência pela beleza do nosso mundo.” É esse sentimento de admiração que os pesquisadores estudaram em 2017, usando dados de pouco menos de 3 milhões de usuários da rede social Twitter, hoje conhecida como X. O resultado foi que aqueles que estavam no caminho do eclipse eram mais propensos a usar o pronome “nós” (em vez de “eu”) e preocupação com os outros, de acordo com Paul Pugh, pesquisador de psicologia da Universidade da Califórnia, Irvine, parecia resumir dizendo que a experiência da admiração “nos conecta uns aos outros ”, e este ano pretende estudar se este tipo de experiência pode ter impacto nas divisões políticas.