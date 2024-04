Um deles é frequentemente esquecido, mas é importante reconhecer

Os sintomas do câncer de intestino podem nos ajudar a reconhecer a doença precocemente, aumentando as chances de recuperação: Um sinal de alerta que não deve ser subestimado é o formato das fezes, que pode ser um sinal de alarme quando estão mais finas que o normal.

Os primeiros sintomas do câncer de cólon, segundo especialistas / Fonte da imagem: Pixabay

o Sintomas de tumoresQuando reconhecida a tempo, pode nos ajudar a reconhecer precocemente a doença, aumentando as chances de tratamento. Na verdade, existem alguns sinais de alerta que, se identificados rapidamente, podem fazer uma grande diferença, pois as chances de cura do tumor são maiores quando a doença está menos avançada. Isto também se aplica a Tumores intestinais Em particular, pacientes colorretais, cujos casos estão aumentando mesmo entre os jovens.

Felizmente, em muitos casos, estes sintomas são devidos a doenças menos graves e mais disseminadas, mas por vezes podem ser os primeiros sinais de tumores intestinais: alguns sinais, como dor abdominal, diarreia ou sangue nas fezes, são mais visíveis, enquanto outros são mais perceptíveis. Muitas vezes é confundido com os termos Como prisão de ventre, colite ou hemorróidas. Justamente por se assemelhar a muitas outras doenças intestinais, está entre as mais difíceis de reconhecer. Um daqueles que não deve ser subestimado é Forma de fezes O que, quando mais fino que o normal, pode ser um sinal de alerta.

Quais são os primeiros sintomas do câncer de cólon?

Alguns sintomas, pelo menos quatro, podem permitir que você faça isso Identifique o câncer de cólon Muito mais cedo do que na maioria dos casos: Dor abdominal, diarreia, anemia por deficiência de ferro e sangue nas fezesConforme indicado por um dos maiores estudos sobre o diagnóstico de câncer colorretal (CCR) em jovens com menos de 50 anos. Mas há outro sinal que não deve ser subestimado, que é muito menos óbvio e muitas vezes esquecido, e tende a ocorrer se o tumor estiver localizado próximo ao final do cólon ou se cobrir todo o interior do cólon, que se refere a : Forma de fezes.

Em comparação com fezes saudáveis, que deveriam ter formato de salsicha, Eu os deixei mais finos, mais ou menos do diâmetro de um lápisPode ser um sintoma de câncer de cólon: quando as fezes finas não são sintomáticas, como qualquer outra mudança óbvia nos hábitos intestinais, elas podem servir como um sinal de alarme, conforme observado pelo Dr. Michael Cecchini, da Universidade de Yale, em New Haven (EUA). .

“Fezes muito mais finas, ou com a espessura e o tamanho de um lápis, são um indicador de câncer colorretal – Ele anunciou Checheno tudoHuffPost -. Quando isso acontece, é muito perturbadorembora não seja apenas um dos sintomas mais comuns da doença“.

Conforme mencionado, os sintomas mais comuns do câncer colorretal são a presença de: Sangue nas fezes, dor abdominal e diarreiaEmbora a anemia por deficiência de ferro possa ser resultado de sangramento. Com base em dados de pesquisas, ter um, dois ou até três desses sintomas está associado a um risco aumentado de câncer colorretal, com as chances de diagnóstico aumentando em 1,9, 3,6 e 6 vezes, respectivamente.

“Em cerca de 19,3% dos pacientes – Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, são identificados no estudo publicado em Jornal do Instituto Nacional do Câncer – O primeiro sinal ou sintoma aparece entre 3 meses e 2 anos antes do diagnóstico, E em cerca de 49,3% dentro de 3 meses após o diagnóstico“.

Ainda segundo especialistas Perda de peso não intencional (A perda de peso que não se deve a dieta ou atividade física) pode ser um sinal de câncer de intestino.

Em geral, qualquer sintoma é suspeito, principalmente se estiver associado à doença Mudanças nos hábitos intestinaisSinais de alerta, como necessidade de evacuar com mais ou menos frequência do que o normal, sentir necessidade de voltar ao banheiro mesmo que tenha acabado de ir lá ou alterações na consistência das fezes (molez, diarréia ou prisão de ventre), são uma potencial bandeira vermelha. Nos hábitos intestinais, Ocorre por três semanas ou maisVocê deve consultar seu médico e, se necessário, fazer uma colonoscopia ou outro exame de fezes.