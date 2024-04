Confindustria e Mo.Ca Brescia: dois dias de oficinas de ciência e tecnologia para os mais pequenos

Bréscia. Confindustria Brescia sugere que eu Sábado dia 13 e domingo dia 14 Abril para Mocha – Centro de Novas Culturas na Rua Moretto 78 em Brescia (antigo tribunal), evento “A futura indústria de Brescia”.

Os dois dias, Promovido pela Área de Educação e Capital Humano da Confindustria Brescia, Tem como alvo crianças Com laboratórios dedicados à descoberta de assuntos STEM.

Estão programados seis diferentes workshops STEM gratuitos, desenvolvidos em colaboração com Pleiadi. Destinado a meninas e meninos de 6 a 12 anos, Além de palestras e exposição de arte.

Elisa Torciani, Vice-presidente da Confindustria Brescia: “Desenvolver competências de resolução de problemas e estimular o pensamento e a aprendizagem: estes são apenas alguns dos objetivos que estabelecemos para nós mesmos na primeira edição do fazendo futura brecha, Um projecto ambicioso que a nossa associação tanto deseja.

MO.CA – Centro de Novas Culturas de Brescia, Via Moretto 78 em Bréscia (antigo tribunal), acolherá “A futura indústria de Brescia” É promovido pela Área de Educação e Capital Humano da Confindustria Brescia.

Esta iniciativa visa em especialOrientando meninos e meninas Escolas de ensino fundamental e médio, de 6 a 12 anos, com o objetivo de aproximar os jovens das disciplinas STEM.

Eles estão agendados Seis workshops gratuitos diferentes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), Desenvolvido em colaboração com a Pleiadi, destina-se a meninas e meninos dos 6 aos 12 anos e a outras iniciativas ligadas ao tema: Tesouros Luminosos (6-8 anos). Circuitos elétricos (6-8 anos). Mundo virtual (8 a 10 anos). Fita química (8 a 10 anos). Laboratório automatizado (10-12 anos). Rações e alimentos (10-12 anos).

Todos os detalhes do laboratório Além das formas de participação, disponíveis no site www.makefuturebrescia.it; Inscrições em https:///www.eventbrite.it/e/biglietti-making-future-brescia-851528965057.

Além dos laboratórios Fazendo brecha futura Também sediará conferências sobre diversos temas com especialistas do setor, programadas para acontecer no salão de baile, com capacidade limitada a 60 pessoas por conferência.

Programa da conferência:

♦ Sábado, 13 de abril às 14h30: Da caverna à casa Eco.Logica. M. Marco é o suficientePresidente do Eco-Parque e Diretor do Green Building Council da Itália.

♦ Sábado, 13 de abril, 15h30: Arte e tronco. com Stefano Bombardieri.

♦ Sábado, 13 de abril, às 16h30: Maravilhas da matemática. Professor Alessandro MosettiUniversidade Católica do Sagrado Coração de Brescia.

♦ Sábado, 13 de abril às 17h30: O Alfabeto Químico: Descobrindo a Tabela Periódica. Professor Laura Eleonora DePiero, Universidade de Bréscia.

♦ Domingo, 14 de abril às 11h: matemática? Física? Ciências? Ele Ela? Coisas de mulher! Doutorado Giada BianchettiPh.D. Mor Selen, Passerini Glazel Olga, Ronca Anna.

♦ Domingo, 14 de abril às 14h30: Eureka, uma história de sucesso! Flashes atípicos de inovação tecnológica. Professor Frederico Andreoletti.

♦ Domingo, 14 de abril, às 15h30Física dos materiais: estratégica ou sustentável? Professor Luigi SangalettiUniversidade Católica do Sagrado Coração de Brescia.

♦ Domingo, 14 de abril, às 16h30: Matemática que você não espera. Professor Anita Basuti,Universidade de Bréscia.

Para informações sobre conferências, você pode entrar em contato [email protected] – +39 030 2292 273.

Finalmente, está planejado Show de arte Valioso “Quebra-cabeça gigante”Com o objetivo de estimular a destreza, o pensamento lógico e matemático, graças a 10 exposições contendo quebra-cabeças que devem ser movidos, combinados e resolvidos. O objetivo da exposição é promover o pensamento lógico/crítico e matemático, bem como a observação, com a compreensão de que algo visto de diferentes perspectivas muda a forma como é interpretado.

“Introduzir temas STEM, desenvolver competências de resolução de problemas, estimular o pensamento e a aprendizagem, incentivar as competências manuais e a praticidade e, finalmente, despertar a paixão por um determinado tema ou abordagem: estes são os objetivos ambiciosos que nos propusemos com a primeira edição do livro. Fazendo brecha futura – Ele explica Elisa Torciani, Vice-Presidente da Confindustria Brescia responsável pelo Capital Humano -. Este é um projeto em que a nossa associação acredita fortemente, que consegue envolver não só os jovens, mas também os seus pais, e introduzi-los desde cedo em temas científicos, como já fazemos com a iniciativa Eureka! Ele trabalha! Promovido com Federmeccanica. “Somente através de um trabalho paciente e persistente podemos tornar as disciplinas STEM cada vez mais divertidas, reconhecendo a sua importância no processo de formação, mas também para o futuro prático dos nossos filhos.”

E acrescenta: “Estamos felizes por encontrar na região de Brescia um tecido empreendedor que acredita no futuro Lúcio Biondaro, CEO da Pleiadi – que aceitou o desafio de trazer a indústria do futuro para sua região; Estamos convencidos de que a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática devem ser conhecimentos e linguagem disponíveis aos cidadãos, tornando-os capazes de compreender e fazer escolhas informadas.”

A participação é gratuita, com possibilidade de marcação online Eventbrite.it

para obter informação: Confindustria Brescia. Valério Fago e-mail: [email protected] – Tel: +39 335 458757 Jacopo Mansi e-mail: [email protected] – o telefone: +39 339 6917297