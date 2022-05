Então Speranza reduziu o serviço de saúde

WLNa história de muitos que vêm a mim. Com a sábia orientação do ministro Speranza, a saúde pública foi destruída sob o pretexto de que deveria se dedicar inteiramente ao “combate” da epidemia. De acordo com o programa Gran Reset. Por dias e noites, pacientes terminais na sala de emergência – que se tornou o hospital implacável – se tornaram o novo normal. Apenas um tratamento recomendado pela Speranza, a eutanásia, será oferecido.

Uma semana após a morte de minha mãe de 73 anos, quero contar sobre seus últimos dias nas salas do sistema de saúde italiano.. A mãe, que já havia passado por quimioterapia e radioterapia para um tumor de microcélulas em estágio avançado, foi levada em uma manhã no final de abril ao pronto-socorro de Civitanova Marche para um pulso em 170.

Ela estava estacionada por volta das 10h30 em uma cama dentro da sala de emergência. Eu aconselharia um oncologista do mesmo hospital, onde minha mãe foi atendida, e aquela mãe estava lá, que viesse vê-la e explicasse seu caso para o médico do pronto-socorro. Passam-se várias horas e não me contam como está minha mãe. É impossível ver, é impossível o médico saber quais exames ele fez e qual foi o diagnóstico. Minha mãe tem seu celular com ela e de vez em quando eu posso ouvi-la e ter certeza de que ela está bem. Ele afirma que depois de algumas horas ainda não foi visitado. Insisto em vê-la e digo com razão porque minha mãe está 100% inválida em decorrência da doença. Eles me dizem para não insistir que ninguém pode entrar. À tarde, seu oncologista finalmente a visitou e nessa ocasião descobriu que ela tinha um coágulo profundo em uma perna. Pouco antes de sua visita, a médica me ligou e leu para mim com meu pai em seu consultório os resultados da tomografia que acabara de ser feita, mostrando que não havia nada a ser feito, pois o câncer recomeçou com mais força do que antes , anulando qualquer melhora Por causa da quimioterapia, e agora também atacou os gânglios linfáticos, pâncreas e outros órgãos.

Ouvi minha mãe no telefone e ela me disse que tentou ligar para as enfermeiras por mais do que vocêNawra onde ele estava morrendo de sede e ninguém se importava com ele. Perguntei por que ela não usou a campainha, mas ela me disse que não tinha antes. Então ataquei o telefone e depois de mil tentativas um médico passou por mim e me disse que não havia campainha na cama. Devo notar que minha mãe pediu um pouco de água em vão, e que ela estava com sede por horas. Eles me respondem evasivamente. Eu fico chateado e digo que vou ligar para minha mãe em dez minutos e se ela me disser que não bebeu e não teve a chance de ligar para alguém quando ela precisa, eu vou e me certifico de que eles se lembrem daquele dia . Eles desligam.

As horas passam. Por volta das 19h30, finalmente consegui entrar para vê-la. O médico me disse que eu só tinha um minuto e que ele me deixou entrar excepcionalmente. Eu não respondo. Encontro minha mãe deserta em um dormitório, entre outras mulheres idosas que parecem estar esperando para morrer. Muitos reclamam constantemente e estão sozinhos.

Fiquei lá com ela por algum tempo e depois de alguns minutos a anfitriã vem com o jantar. Ele para na cama de sua mãe e diz:queijo para elaMinha mãe relata que ela não consegue engolir nada há dias, e que o oncologista a instruiu a alimentá-la por gotejamento. Eu aprendi com minha mãe que durante todo o dia ela não recebeu um conta-gotas, então minha mãe foi deixada sem comida ou água durante todo o dia, depois que ela já estava em jejum por 3 dias.

Diga ao comissário de bordo para ir ao médico e pedir um gotejamento. Ela voltou um minuto depois dizendo que tinha sido informada de que não havia gota a gota. Se você quiser queijo lá. Minha mãe me disse para tirá-la de lá imediatamente, mas não posso fazer nada, porque não há leito livre em nenhum hospital. Pouco antes da ativação e soube que uma vaga estaria disponível, no dia seguinte, na clínica Villa dei Pini. Não pude fazer nada naquela noite. Peço ao atendente que me mostre a porta do quarto onde está esse médico. Ele aponta para ele e sai rapidamente, como se prenunciando uma erupção. Bati, mas não obtive resposta. Entrei, abri a porta e me encontrei na frente do notório médico. Lembro a ele que minha mãe, que não pode comer há 3 dias, foi servida com queijo e não recebeu uma gota. Eu me pergunto se eles estão tirando sarro de nós.

O homem olha para a mesa, não para mim. Insisto que tenho explicações e então ele me diz: “Devemos conversar… devo explicar bem a situação… Você deve entender que não há nada a ser feito, e não deve ter falsas ilusões”. Contive minha raiva e disse: “Já que ela vai morrer, você vai apressar a morte por não alimentá-la?” Resposta: “Como não há nada, não entendo seu inimigo.” Eu me tornei uma fera, e digo a ele que se o que ele viu pensa que é agressão, ele não sabe, e que eu, meu filho, não me importo com sua relação patológica com a morte e a dor, e isso é comigo até uma hora. Muito mais vida para minha mãe. Uma enfermeira literalmente fica entre mim e ele e o salva de uma enxurrada de socos e a mim do julgamento. Ele me disse: “Venha comigo, venha para sua mãe… Vou te dar um gotejamento de uma vez” e me leva embora.

Volto para minha mãe e a tranquilizo. Perguntei a ela o que seu oncologista havia lhe dito e ela me disse que ele havia dito a ela que a encontrara em boa forma e em melhores condições. Achei que cabia a mim, meu filho, dizer à minha mãe que não havia nada que pudesse ser feito. “Mas ela não te contou nada sobre Tack?” eu perguntei a ela. Minha mãe me diz que não e, ao mesmo tempo, vejo uma calma resignação em seus olhos. Explique a situação segurando a mão dela. Que tipo de médico não tem a responsabilidade de explicar ao paciente, como é seu direito, seu estado de saúde? Ela ficou lá por um tempo, e jurou que não passaria mais uma noite lá, e pela manhã seria levada para Villa Penny. Enquanto isso, informo ao pessoal do pronto-socorro que minha mãe gostaria de ser transferida pela manhã para Villa Penny, onde há um quarto. Disseram-me que seria necessário esperar por certas decisões pessoais, o gerente da cama, um termo que teria me feito rir em outro momento, mas naquele momento me deixa ainda mais irritado.

Na manhã seguinte, o mesmo processo recomeça: dificuldade em falar com os médicos, saber quando chegará a ambulância, etc. Falei com minha mãe ao telefone e ela me contou como uma mulher caiu ao lado dela da cama durante a noite e ficou deitada no chão gritando por horas sem que ninguém viesse ajudá-la. Ele me disse que eles trancaram a porta. Por volta do meio-dia e meia, o transporte foi finalmente organizado e minha mãe chegou a Penny’s Villa, em um quarto pago. Só que ali, como nojentos, são tratados com carinho, competência, educação, gentileza e humanidade. Mamãe, percebendo o que a espera, fica muito tranquila: por uma semana ela pode receber visitas e cumprimentar parentes e amigos, assistir TV por um tempo, e todos sentimos que tudo é possível para ela. Até o momento de sua morte não há nada sombrio e impessoal nisso.

ja tive a experiencia, claro, também de médicos e enfermeiros competentes e seres humanos, mesmo no sistema de saúde pública, na minha vida, mas o que você quer, desta vez as coisas devem ter corrido mal. Eu sei que não é culpa de todas essas pessoas e o equipamento que elas usam faz delas quem elas são. Mas isso não é desculpa. Se não há desculpa porque o mecânico que pago não sabe consertar meu carro porque está muito nervoso e ocupado, mas mais do que isso não é desculpa para quem lida com pessoas e não com máquinas.

Agora, eu me pergunto, que tipo de país trata seus cidadãos mais fracos dessa maneira, aqueles à beira da morte? Como você pode não tentar, e depois prender e jogar a chave, todos aqueles políticos que cortaram sua saúde nos últimos anos e depois colocaram bilhões para a política de vacinação, e administram o caso de uma maneira que não é digna de culpa, como evidenciado pelo número de mortes na Itália em comparação com outros países? Como você pode não processar aqueles que deixam pessoas deixadas na sala de emergência, sozinhas, por falta de funcionários e familiares, e votar para aumentar os custos da guerra para enviar armas para a Ucrânia em 60 milhões por dia? Esta sociedade está doente e decadente e não é mais suficiente, temo, para consertar a fenda.

