Entre filosofia e ciência e entre identidade e diferença

Um bom livro de Davide D’Alessandro, um colaborador sênior do Huffington Post, acaba de sair. O livro se chama “Guendemia: os piores anos de nossas vidas 2020-2022” (Editora Moretti e Vitale). É uma coleção de entrevistas com defensores da cultura italiana que visam entender o que está acontecendo entre nós e dentro de nós em tempos de guerra e pandemia.

O autor tem o cuidado de explorar minuciosamente a área de sua investigação indireta e de colocar seus interlocutores na melhor posição para expressar suas ideias. Entre as muitas questões que o livro levanta, há duas que requerem mais atenção: a comparação entre filosofia e ciência e a ligação entre identidade e diferença.

Uma porção é suficiente Dos cientistas para a filosofia, Eduardo Boncinelli disse bem: “Um filósofo não tira uma aranha de um buraco, um cientista resolve problemas e aos poucos, tentando e tentando novamente, consegue.” O geneticista fica do lado do tecnólogo que “mudou literalmente o mundo tornando-o mais eficiente”.

Nas entrevistas, fica clara a discordância entre aqueles que acreditam que o verdadeiro conhecimento é privilégio da ciência tecnológica e aqueles que defendem que o pensamento crítico, pensamento que não perde de vista a floresta ao olhar para a floresta, é a base de todo conhecimento .

A eficiência tornou-se uma religião e a redução da ciência à tecnologia estreita o campo cognitivo no estudo da realidade material, reduz o pensamento sobre a subjetividade da experiência vivida (que dá sentido à nossa existência) e sobre as relações humanas. A “ciência natural” sofre primeiro. As descobertas que revolucionaram sua perspectiva estão enraizadas no campo da observação que mede a realidade objetiva com cálculos precisos e no campo da contemplação intuitiva do mundo humano. Assim, ele foi capaz de refletir o mundo físico na experiência humana e vice-versa.

A tecnociência resolve Tantos problemas materiais em nossas vidas e eles podem tornar nosso ambiente mais acolhedor, mas muitas vezes servem a chefes ruins. Desconhece o estado de exceção à vida (incluindo guerras e despovoamento) em que estamos atolados e é usado para fomentar a falsa crença de que podemos criar a realidade à nossa própria imagem e semelhança. É imprudente recusar-se a proteger as vacinas, mas elas não podem nos dizer nada sobre a qualidade de nossa existência. Sem as humanidades, a tecnologia da arte e da poesia não nos salvará da autodestruição.

A obsessão identitária que ameaça nosso futuro surge da desconexão entre identidade e diferença. Francesco Remotti dá uma boa definição inicial de identidade no livro: “A identidade de uma coisa é o que dela resta ao longo do tempo, o que se ajusta a si mesma e não pode ser compartilhado com outras coisas”.

A definição esclarece os limites da identidade narcísica, mas não resolve a questão de nos distinguirmos dos outros que torna as diferenças articuladas e vivíveis. Nosso material psicológico e físico é feito de elementos que compartilhamos com os outros (assim como nossos genes e nossos seres biológicos). A diferença que nos constitui como individualidade ocorre por meio de sua incorporação em nós, base de nossa “personalidade” pessoal (ninguém é igual ao outro).

esta mistura É profundamente relacional, e se forma na compreensão das diferenças que nos permitem estar dispostos, psicologicamente vivos. Baseia-se no princípio da continuidade na descontinuidade, na interação entre persistência e transformação. O vinho não tem identidade própria se não for persistido e não tem complexidade se não for transformado. Nosso verdadeiro problema é a divergência entre nós que cria não identidades, mas ramificações, entidades anônimas, indiferenciadas.