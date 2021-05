Uma mente cômica, Imt Lucca explica a ciência com gráficos

Pegue a ciência, pegue o ‘fazer’ da ciência – professores e pesquisadores – e faça-os falar palavras simples e claras e ilustrar as passagens mais complexas usando Gráficos animados e fotos de tudo em alguns vídeos. O Escola Imt Alti Studi Lucca Ele fez isso e condensou tudo em dois projetos diferentes com um propósito: falar sobre novas conquistas e perspectivas de pesquisa para crianças e jovens, e tornar-se compreensível.

Eles são chamados The Comic Brain e Lições aprendidas E eu Duas séries de vídeo-aulas projetadas, respectivamente, para o ensino fundamental e médioPrimeiro, segundo grau de ensino médio e segundo grau. Há anos, a IMT está, de fato, envolvida no treinamento e publicação voltada para professores e alunos de escolas locais: If Covid 19 Não permitia a organização dos encontros, aqui está uma proposta digital completamente diferente, ça va sans dire, uma potencial nova ferramenta de apoio ao ensino já disponível no Youtube Scuola Imt (Clique aqui) Em duas listas acionáveis ​​e futuras de mídia social: Na quinta-feira (27 de maio), na página do Facebook e no perfil do Twitter da escola, o primeiro vídeo de The Comic BrainQue vai voltar com um novo episódio por três semanas consecutivas na quinta-feira também. Mas vamos ver em detalhes.

The Comic Brain Esta é uma série de vídeos em quatro pequenas lições de cinco minutos que levam as crianças a descobrir como o cérebro funciona – quanto pesa? Quão grande é isso? Como são feitos os neurônios? Mesmo as fronteiras da neurociência mais avançada e fascinante: É realmente possível controlar um objeto à distância apenas com o poder do pensamento ?! Emiliano Ricciardi, professor de neurociência, fala Imt School. Como em um quadro negro fictício, o colorido cartunista do cartunista polonês Matteo Varinella, neurocientista e autor de livros ilustrados sobre pesquisas científicas voltadas para crianças, adolescentes e adultos, vem em seu auxílio.

Identidade do cérebro; Mova-se, fale, pense, lembre-se …; Janela com vista e Cartões postais do futuro Os títulos dos quatro episódios são voltados especificamente para alunos dos últimos anos do ensino fundamental e de todo o ensino médio.

Com Th Lições aprendidasPor outro lado, alguns pesquisadores e professores Imt School Ele é direcionado a crianças com 14 anos ou mais, em uma série de vídeo-aulas de aproximadamente 10-15 minutos dedicadas ao aprofundamento e integração de tópicos do currículo do ensino médio. Este último, na verdade, é o alvo específico. Filosofia, lógica, psicologia cognitiva, inteligência artificial e história da arte, e também neste caso a explicação é acompanhada de desenhos e animações para despertar o interesse e facilitar a compreensão, tarefa confiada a outro lápis de sólida formação científica.Dania Bogioni, pintora e designer visual da Sardenha, bióloga molecular. Como compreender o que não dizemos a nós mesmos: nós, os outros e a teoria da mente; Como as ideias se movem. Transferência de conhecimento desde os tempos antigos até a Idade Média; Como as máquinas aprendem e como enganá-las: inteligência artificial e suas fraquezas Os três primeiros episódios – já disponíveis no Youtube Scuola Imt e fechados, como todos os episódios, com dicas de leitura para quem se apaixonou pelo assunto – foram sucessivamente editados por Giada Lettieri, pesquisadora em neurociências, Silvia Di Vincenzo, pesquisadora da história de filosofia medieval Gabriel Costa, Professor de Ciência da Computação, Scuola Imt. Eles concluem a primeira sessão Lições aprendidas Isso poderia ser enriquecido no futuro com a investigação de novas áreas – Armadilhas mentais: quando o cérebro nos torna irracionais Escrito por Gustavo Sivolani, Professor de Lógica e Filosofia da Ciência H. O Partenon: uma transformação da arquitetura antigaFoi editado pelo arqueólogo clássico Alessandro Poggio, estudioso de arqueologia clássica da escola, logo online.