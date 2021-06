Mallor Eriksen, Especialistas em causas e hipóteses: doença coronariana ou congênita

Possíveis causas da doença de Christian Eriksen durante o Campeonato Europeu Dinamarca-Finlândia

foto Mallor em Christian Eriksen Aos 43 minutos da Dinamarca-Finlândia Nos campeonatos europeus de futebol, eles viajaram o mundo e todos aguardam notícias sobre a condição do jogador dinamarquês do Inter. Neste momento, através de comunicações oficiais da UEFA e da Federação Dinamarquesa de Futebol, sabe-se que Eriksen foi levado ao hospital, onde se encontrava estabeleça-see ele Acordado.

lá Uma imagem em particular é um bom augúrio, porque você pode ver que o jogador já está consciente ao sair do campo em uma maca. até o Professor Aldo Pietro MaginiEsta imagem em particular é uma indicação muito importante de possíveis condições de Eriksen, porque ele aparece alerta e consciente o que é mais importante nesse caso, porque significa que não houve consequências ”, disse o cardiologista e diretor do Centro de Estudos da ANMCO. o cérebro.

Possíveis causas da doença de Eriksen –

uma Rhinos 24 O Professor maggioni Ele esclareceu que pelas fotos do momento em que o jogador se sentiu mal, pode-se presumir que Eriksen pode ter sido a causa da doença. fenômeno da artéria coronária ou um patologia congênita, o que é difícil de encontrar, como aconteceu no passado com outros jogadores como Bermario Morosini uma David Astori.

Maggioni também disse que caso seja um arquivo doença congênita É difícil pensar que Eriksen possa continuar jogando. Obviamente, no momento estamos apenas pensando em sua recuperação como pessoa e só então ele se preocupará com sua carreira como jogador de futebol.

A importância da massagem cardíaca instantânea –

O importante é que Eriksen renasceu com o tempo. Na verdade, o próprio Professor Magoni disse que lhe parecia que o arquivo massagem de coração Começou um pouco tarde, porém, dada a imagem em que o jogador está de alerta, é muito provável que tudo tenha sido feito a tempo.

Maggioni explicou ainda que um jogador Registrado pelo Inter Foi definitivamente localizado na melhor das hipóteses. Portanto, as principais premissas são essas duas:

fenômeno da artéria coronária , que nunca pode ser descartada apesar da pouca idade de quem também é atleta;

, que nunca pode ser descartada apesar da pouca idade de quem também é atleta; Patologia congênita do tipo arritmia, uma daquelas doenças muito raras que podem ser diagnosticadas com exames muito completos, mas com base na familiaridade com essas doenças ou após o início dos sintomas.

De momento estamos apenas no domínio das hipóteses à espera de novos contactos da UEFA, da Federação Dinamarquesa de Futebol e do Inter, ainda que saibamos As verdadeiras causas da doença de Christian Eriksen Pode levar algum tempo e algum exame cuidadoso.

Enquanto isso A partida será retomada às 20:30 Conforme relatado pela Federação Dinamarquesa de Futebol, enquanto Eriksen permanece estável no hospital e Seu agente Martin Schutts disse que ele estava “respirando e capaz de falar”Todos são sinais excelentes porque significam que o cérebro não foi seriamente danificado.