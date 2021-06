Ciência, artes e missões espaciais

Da vanguarda histórica do início do século XX à década deste século: acompanhamo-lo numa curta e fascinante viagem pelas ligações entre os artistas e as ciências, em particular as missões espaciais dirigidas à lua.

Desde o Renascimento, os conceitos de lugar e tempo Eles sempre exerceram um grande fascínio por artistas e teóricos, a ponto de se tornarem o motor daqueles princípios incontornáveis ​​sobre os quais se baseiam as idéias e intuições que levaram ao progresso do pensamento humano e à idéia de futuro e progresso. . .

Avant Garde da Física e da História

No entanto, foi apenas no século passado que os artistas mostraram verdadeira fé nas revoluções científicas. Alma futurista Está imbuído de uma crença incondicional na tecnologia e no progresso. A introdução da quarta dimensão na pintura, típica da vanguarda do início do século XX, estabelece uma ruptura com o passado, com uma visão monolítica da imagem natural. Albert Einstein, com ela Teoria da relatividade, leva à superação do sistema físico newtoniano, revolucionando efetivamente a física e a forma como o universo é interrogado. Assim, a dimensão espaço-tempo torna-se uma forma expressiva de linguagem artística muito poderosa.

Os movimentos artísticos do início do século não teriam gozado desse profundo poder se não tivessem encontrado nas descobertas científicas contemporâneas as formações cintilantes daquela revolução conceitual e gustativa que explorou o mundo cultural ocidental. MondrianE a TotalE a Kandiski Sua escolha de confiar na linguagem abstrata também foi o resultado de uma reinterpretação de ver as coisas em uma chave neoplatônica, de acordo com os novos conhecimentos da física quântica. Assimetria, rigor, distâncias e linhas tornam-se aparentes para superar a aparência das coisas tangíveis a fim de descobrir formas universais, onde a arte só pode ser grande quando evoca uma experiência interior de leis cósmicas, argumentou Kandiski.

Certamente não é por acaso que a linguagem poética e artística de um dos homens mais inteligentes do século passado, o reconhecido pai da arte conceitual, Marcel DuchampFui profundamente influenciado pela Física e Matemática Henri Poincare, cujos estudos estão preocupados com mudanças conceituais relacionadas à descoberta de raios X, radioatividade e o elétron.

Energia atômica e movimento nuclear

Assim, a arte é vista como uma manifestação do zeitgeist, se ZeitgeistSua relação com a ciência não pode ser ignorada. O desenvolvimento da física nuclear, que levou aos eventos catastróficos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, desempenhou um papel decisivo no surgimento de novos movimentos, como o movimento da arte nuclear em Enrico Bag e Sergio D’Angelo. no Declaração do Diagrama Nuclear está lendo: “As formas se desintegram: as novas formas do homem são as do universo atômico. Forças de cargas elétricas. […] A verdade não é sua: está dentro do átomo. O desenho nuclear documenta a busca por esse fato“

Sempre resulta de explosões atômicas Salvador Dalí real”choque sísmicoIsso o levou a fazer do átomo um alvo para suas representações figurativas. É o período dele Misticismo nuclear ou atômico, em que ele abandonou as visões erótico-surrealistas para abraçar temas clássicos e cristãos, no entanto, é pontuado por conceitos científicos, como a divisão do átomo.

Expedições Lucio Fontana e Apollo

Em 1948 em Milão, Lucio Fontana publicar declaração espacial. em série conceitos espaciais, a força gestual junta-se à visualização espacial e as galáxias e nebulosas são delineadas, polvilhadas com pós cintilantes. É a era da corrida espacial Missões Apollo E pousando na lua. No fatídico 1969 Fontana diz: “A descoberta do universo é uma nova dimensão, é o infinito: por isso penetrei nesta pintura, que era a base de todas as artes e criei uma dimensão infinitaA partir deste corte claro e tangível, o espaço entrou na obra de arte, cruzou-a e tornou-se protagonista. A arte é feita da mesma substância do universo: espaço e matéria.

A partir desse momento, a ciência espacial passa a fazer parte do cotidiano do homem e da sociedade e, portanto, da própria arte. Atacado “Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade“Abre caminho para possibilidades infinitas: expandir o olhar, tocar outras superfícies, imaginar algo mais distante de nós: esta é a tarefa dos artistas do final do século XX.

A magia de aterrissar na arte italiana

O superfícies da lua A partir de Giulio Turato (A série começou em 1965) evoca constelações, mapas astronômicos e os caminhos das galáxias. Afinal, a conquista do espaço torna possível a realidade física do universo e o artista Mudines está cada vez mais fascinado pela astronomia e pelos voos espaciais. Em suas pinturas, materiais como areia, espuma e tintas a óleo dão vida a mundos alienígenas que revelam todas as emocionantes habilidades da forma.

Em Roma, em 1968, alguns meses antes do pouso na lua, Fabio More, um dos mestres da vanguarda italiana no período pós-Segunda Guerra Mundial, cria uma composição altamente poética cor, Reprodução do cenário de pouso lunar. “Fabio Mori, dentro de um espaço fechado acessível por uma abertura oval, como uma nave espacial, salpica o fundo com contas de poliestireno, entre as quais afundam os pés dos visitantes, em forma de solo lunar, onde também se pode sentar ou colocar isopor colado. sua roupas. O título era Luna, o desembarque aconteceu pouco depoisÉ assim que Maurizio Calvisi descreve a instalação no catálogo da exposição Roma nos anos sessenta. O que está por trás do desenho? (Palazzo delle Esposizioni, Roma 1990). cor Ele fisicamente “jogou” o público em um mundo artificial, rompendo as fronteiras entre as experiências reais e virtuais, entre o papel de espectador e ator.

Eliseo Mattiacci Ele estabeleceu grande parte de sua carreira tentando moldar a ordem cósmica. Um grande inovador com uma mente que ultrapassa os limites da visão comum (seu sonho era enviar uma de suas esculturas para a órbita do espaço). Em junho de 1984, no Kunstforum de Munique, ele criou instalações de grande escala alta tensão astronômicaO artista foca no uso de minerais para evocar a forte conexão entre o homem, o espaço e as energias corporais. Em suas instalações, ele geralmente usa materiais como placas de aço, pelotas de ferro fundido e elementos de ferro para recriar os caminhos celestes e os círculos concêntricos das ordens cósmicas.

NASA e arte nos Estados Unidos: Rauschenberg e Warhol

mesmo em Estados Unidos da América Os artistas nunca param de se inspirar na ciência espacial, especialmente desde o pouso na lua. Em 1962, a fim de tornar as aventuras espaciais e lunares mais acessíveis ao público, a NASA contratou alguns artistas para contar o programa espacial por meio de sua sensibilidade, fornecendo-lhes desenhos, mapas e imagens relacionadas às missões Apollo.

Robert Rauschenberg Ele não foi apenas um dos primeiros artistas a usar esse material, mas também foi convidado para o Cabo Canaveral em 1969 para testemunhar o lançamento da Apollo 11, o primeiro vôo espacial tripulado à superfície lunar. Este é o lugar onde sua série se originou lua apedrejada, consistindo em trinta e quatro litografias. O senso de otimismo para o futuro e o progresso incorporado nas litografias foi uma resposta clara e poderosa ao sentimento de perda que a Guerra do Vietnã inevitavelmente deixou na sociedade americana.

O pouso na lua tornou-se tão parte do imaginário coletivo que também inspirou um dos temas do artista pop por excelência, Andy Warhol. ele é famoso Moonwalk Ele conecta a sociedade de consumo de massa com a ciência espacial, como dois aspectos intimamente relacionados do mesmo processo, o lado capitalista.

Ciência e Arte Contemporânea: Luke Jerram e Olafur Eliasson

Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico levou a novos patamares não só em termos de exploração do espaço, mas também em termos de sua posterior recepção e interpretação pelos artistas. É o caso do artista britânico luke geram Então, com ele instalado Museu da Lua (2016), levou ao redor do mundo uma lua gigante com um diâmetro de 7 metros. Imagens da superfície lunar fornecidas pela NASA foram mostradas.

Também Olafur Eliasson Seu trabalho enfoca a relação entre arte e ciência. Através do processo de incorporação perceptual e visual, a percepção habitual das coisas muda, fornecendo novas ferramentas intelectuais para determinar a relação entre o homem e o meio ambiente. no projeto meteorológico (2003) O artista transformou o famoso Turbine Hall of the Tate de Londres em um ambiente íntimo para receber visitantes. Use o poder evocativo do sol para criar uma escultura colossal que se conecta à experiência de estar com outros visitantes, criando novas formas de agrupamento existencial.

A física, a antropologia, a filosofia e as ciências espaciais são todas formas de conhecimento, representadas e descritas na arte contemporânea, ou melhor, sobretudo de uma vez. A arte é uma disciplina multidisciplinar no sentido de preenchedor, não há separação entre o pensamento científico e o pensamento humano. A fusão de diferentes saberes transforma uma obra de arte em algo que transmite prazer estético e fala diretamente às nossas consciências, para uma compreensão instintiva onde a complexidade se humaniza.

– Giovanna Batulo