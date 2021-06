O número de pessoas no mundo que sofrem de anemia e deficiência de ferro é muito alto. Especialistas da indústria, médicos e nutricionistas aconselham prestar muita atenção à nutrição e seu tipo dieta seguir. Se você não sofre de certas doenças, na maioria das vezes o problema reside precisamente no tipo de alimento que você escolhe. A deficiência de ferro leva a uma contagem baixa de glóbulos vermelhos, o que leva a sintomas incômodos e debilitantes. As sensações que causam são fadiga, palidez do rosto, unhas e cabelos quebradiços, tonturas. Mas, se contarmos com um especialista, a melhor maneira de retornar os valores aos níveis normais é comer certos alimentos que têm certas propriedades.

Na verdade, para superar a anemia e obter a quantidade certa de ferro, devemos comer esses alimentos que farão os valores subirem mais rápido.

tipos de carne

Vitamina A e cisteínaÉ encontrado na carne vermelha magra e no fígado bovino. Eles ajudarão a absorver melhor e mais rápido o ferro, de forma a restaurar os valores. Também parece ser um bom regime de temperos com ervas, que mantêm a acidez no ambiente do estômago, ajudando a elevar os níveis de ferro no sangue.

Peixe

Atum, salmão e bacalhau são altamente recomendados, pois são ricos em vitaminas ômega-3 ricas em B12, ideais para combater os sintomas e elevar os valores de hemoglobina. Deve ser acompanhado também de ervas aromáticas, que, além de melhorar o sabor, melhoram a absorção do ferro.

Legumes, grãos e frutas secas

Ele contém vitamina B e cobre. O espinafre deve ser combinado com legumes. Grãos e nozes, que são ricos em minerais, são alimentos para consumir em grandes quantidades se você estiver anêmico. O ferro é absorvido um pouco menos do que os alimentos de origem animal, mas é um excelente compromisso.

brócolis e pimenta

Além de bom e saboroso, é fonte de vitamina C, se combinada com macarrão ou suco de limão dará o impulso certo. Eles também podem ser temperados com azeite e alho, talvez até mesmo cozidos em uma panela de ferro e os valores sobem em um piscar de olhos.

Portanto, para superar a anemia e obter a quantidade certa de ferro, devemos ingerir esses alimentos que aumentam os valores mais rapidamente.