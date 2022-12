Bairro Flaminio, o novo museu de ciências até 2025

75 milhões de investimentos no total alocados pelo município de Roma para Requalificação do antigo quartel da Via Guido Reni e do bairro Flaminio. A ideia da junta do prefeito Gualtieri é Criação de um museu de ciências em Roma Dar a Roma e aos romanos um espaço cultural, um centro de diálogo e de difusão de uma cultura científica que faltava há mais de trinta anos, consistia em promessas eleitorais devidamente compiladas e licitações abafadas pela burocracia.

Também esteve presente Giorgio Baresi, professor de física que ganhou o Prêmio Nobel de 2021 que participou da Cerimônia de Licitação Internacional de Design em 14 de novembro em Campidoglio. Posteriormente, Baresi deu a palavra com um belo discurso sobre o papel essencial do novo Museu da Ciência em Roma, para o qual deu uma valiosa contribuição preparatória e certamente estará presente em todas as etapas do planejamento.

Palavras do Prêmio Nobel Giorgio Baresi

Como Giorgio Baresi declarou em seu discurso: “Apaixonado por ciência: esse é o desafio! O MSR será um instrumento de formação, representação e divulgação do método científico e da cultura científica como um todo. Deveria também ter a função de preservar e valorizar a memória da história e do progresso científico. Essa perspectiva também deve ter como objetivo potencializar o aspecto educacional, sendo aberta a alunos de todos os níveis da escola e se tornar uma ferramenta para promover o trabalho de orientação necessário para fortalecer as disciplinas STEM.”

Projeto Final e Discurso do Prefeito Gualtieri

A área total do museu será superior a 19.000 metros quadrados, dos quais 9.000 cobrirão todo o espaço expositivo do complexo museológico e 1.100 serão dedicados a espaços de pesquisa.

Palavras do prefeito de Roma Gualtieri Em seu discurso no Capitólio: “O museu, para além do seu extraordinário potencial educativo e editorial, permitirá a integração de todas as disciplinas científicas em relação aos outros enormes recursos culturais da cidade: a arqueologia e a arte.”

Não faltarão certamente espaços verdes/estufas e espaços de serviço como esplanada da cafetaria e espaços de estudo para todas as crianças vivenciarem. A competição está aberta a designers italianos e estrangeiros e terminará em maio de 2023, com a pedra fundamental a ser lançada em 2025.

Fonte das informações e comunicados: site Roma Capitale