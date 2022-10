Espaços maiores e novos para imaginação e toque

o Centro de Ciências de Ficção CientíficaTrieste, um museu de ciências interativo e experiencial para crianças e adolescentes – mas onde os adultos também podem aprender coisas novas – que visa promover e difundir a cultura científica e tecnológica, agora é ainda maior. Na verdade, ampliou seu espaço graças à abertura de mais 1200 metros quadrados no segundo andar do Armazém 26 em Porto Vecchio.

Serena Mizan, Diretora do Trieste Scientific Imaginary ao apresentar os novos espaços.

térreo.

No rés-do-chão do espaçoso edifício do final do século XIX – e do antigo depósito do porto, cujos detalhes ainda são visíveis – existem ecrãs interactivos a cores, que devem ser tocados à mão, para descobrir os fenómenos naturais e os mais inovadores aplicações da ciência, mas também as atividades de pesquisa das entidades do Sistema Científico de Trieste. Definitivamente, o que deixa mais animado é o planetário onde você pode assistir a um pequeno show estelar!

Novos espaços e exposições.

Por outro lado, os heróis dos novos espaços são conteúdos inéditos: Campos dedicados da biologiaE a moldar De um psicólogo que estuda os processos cognitivos Gaetano Kanizsa E a Exposição para explicar pesquisa e inovação para criançasE a Concebido, desenvolvido e atualizado pela Autoridade Nacional de Pesquisa Distrito do Parque Científico. Além disso, sempre no segundo andar, háLaboratórios equipados para atividades educativas, ambientais, biológicas e químicas.

Parte da nova área do segundo andar é dedicada à química. Parte da exposição é dedicada à percepção visual. Exposições históricas

Este novo design acompanha um arquivo Exposições históricas Do museu, que sempre foi seu coração ExpediçãoSer um local de descoberta interativa e experimental para a promoção e divulgação da cultura científica e tecnológica. Com tecnologias de exibição originais e metodologias inovadoras de animação educacional, típicas de Centro de Ciência Da escola anglo-saxônica, de fato, de um local dedicado à preservação e exposição de achados e ferramentas antigas, o museu se transforma em um ambiente vivo onde o visitante interage com os objetos existentes e com os ambientes museológicos.

As exposições – projetadas, projetadas e montadas por pessoas da empresa de ficção científica – são na verdade estações de trabalho De mãos dadasnão só para ser notado, mas também e sobretudo para ser tocado e manuseado pelo visitante através de um jogo de descoberta e hipótese.

Desta forma o visitante tem a oportunidade de se aproximar e entender as leis naturais e explicações científicas que foram desenvolvidas para ter uma ideia delas. Da “Coleção Histórica” ​​encontramos instalações dedicadas à física do som – incluindo “espelhos acústicos”, que explicam os reflexos do som e “molas gigantes” que ajudam a entender as ondas sonoras – e aquelas para a física do som. Luz que facilita a compreensão de conceitos como reflexão, refração e formação de cor da luz.

Um museu de descobertas para todos.

Com esta expansão, a ficção científica – localizada no centro daquela zona de uma cidade que em breve será, esperamos, o novo coração de Trieste – afirma a sua natureza de museu inovador e aberto, concebido com o intuito de emocionar, surpreender, e estimulando toda a ação, para levar visitantes de todas as idades e origens – crianças, adultos, “homens da ciência”, apenas curiosos e apaixonados – a se questionarem sobre ciência e inovação, e continuarem sempre descobrindo coisas e fenômenos novos!