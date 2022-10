Covid, 35.043 novos casos entre 216.735 zaragatoas e mais 93 mortes

números epidêmicos – Deram entrada em cuidados intensivos 227 doentes (na terça-feira eram 232 doentes) no equilíbrio entre entradas e saídas, enquanto o número de internações diárias foi de 24 doentes. Há 7.019 pacientes nas enfermarias regulares, em comparação com 7.106 no dia anterior. O número total de casos de coronavírus detectados desde o início da epidemia na Itália atingiu 2.3443.429. Os positivos são atualmente 498.269. 22.766.314 receberam alta hospitalar e se recuperaram, enquanto houve 178.846 mortes desde o início da pandemia.

Emma: Espera-se uma nova onda – A epidemia ainda não acabou. Nas próximas semanas, espera-se que uma nova onda de casos de Covid seja associada a novas subvariantes do Omicron.” Este é o alerta do chefe da estratégia de vacinação do Ema, Marco Cavalieri. Na semana passada, acrescentou Cavalieri, o BQ1 foi identificado em pelo menos 5 países na Europa e espera-se que o ECDC espera que a variante BQ1 e a subvariante BQ1.1 se tornem as cepas dominantes de meados de novembro até o início de dezembro.”

Best (Fiasso): “Não descarta o risco de uma nova onda” – O presidente da Fiasso, Giovanni Migliore, escreveu em nota: “A situação nos hospitais é muito estável, mas o risco de uma nova onda não está excluído”, observando que “é preciso manter a atenção alta e monitorar o início e a disseminação de novas variantes e enquanto isso continuar a campanha de vacinação para a dose.” Quarto para idosos, imunocomprometidos e geralmente debilitados com outras doenças, mulheres grávidas. Atualmente, de fato, apenas 30% do público de receptores da segunda dose de reforço são imunizados porque receberam a quarta dose ou porque se infectaram: ainda é uma porcentagem baixa Extremamente”.

Melancia: Não vamos repetir o modelo restritivo contra a Covid “Não podemos descartar uma nova onda de Covid ou o surgimento de uma nova epidemia no futuro. Mas podemos aprender com o passado para estarmos preparados”, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni em sua carta de confiança da Câmara, acrescentando que “a Itália adotou as medidas mais restritivas de todo o Ocidente.” , onde limitou severamente as liberdades básicas dos indivíduos e das atividades econômicas, mas, apesar disso, está entre os países que registraram os piores dados em termos de mortes e feridos. Algo não funcionou e por isso eu diria agora que não vamos repetir este modelo em nenhuma circunstância.”

Hope: Talvez Meloni tenha medo de não satisfazer o selvagem? – As palavras do primeiro-ministro sobre a gestão da Covid em Itália não deixaram indiferente o ex-ministro da Saúde, Roberto Speranza, que respondeu. “O modelo italiano sempre colocou a proteção do direito à saúde e a centralização da evidência científica no centro. É uma pena que Meloni ainda não tenha saído da campanha. Nem uma palavra sobre as vacinas que foram o fator chave para a conclusão do estágio final. Por último”, ela concluiu: “Talvez ainda você tenha medo de ressentimento de sua voz além do fax?”