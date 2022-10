Bandeira trocada por religião: primeiro-ministro demoliu a Passagem Verde – Il Punto

A ciência foi substituída pela religião. Até hoje, ninguém pode me explicar a evidência científica que impediu que crianças de 12 anos não vacinadas se exercitassem, com uma vacina que a comunidade científica internacional não concordou totalmente.

A ciência foi substituída pela religião.

A ciência foi substituída pela religião.

A ciência foi substituída pela religião.

esses pronúncias Hoje pelo primeiro-ministro italiano sobre as terríveis escolhas feitas pelo governo Draghi sobre a questão do Corredor Verde marca um ponto de virada onde muitos cidadãos foram discriminados, muitos marginalizados e famílias foram culpadas por escolherem incongruentemente seus filhos, esperando.

Proibir crianças de 12 anos de praticar esportes, andar de ônibus e entrar no pub foi a ponta do iceberg do horror que surgiu na Itália através do green card e hoje, o novo primeiro-ministro disse claramente.

Alguns “ratos” sem machado não o disseram, e alguns “sopradores de impostos” que decidiram não vaciná-los. O primeiro-ministro disse isso. E essas palavras, afinal, valem como pedido de desculpas das instituições. Desculpas que podem nunca vir de qualquer coisa Palavras de ódio imperdoávelEm vez disso, paciência. O governo italiano agora removeu o véu e expôs a farsa.

Então “Serviço Bava Beccaris, eles devem ser alimentados com balas”, disse Giuliano Catzola, “Mande os carabinieri para casa” por Luca Telese, e “Os cavaleiros devem cuspir em sua comida” por David Parenzo, “Cães sempre podem entrar. Só você, Como é verdade, você vai ficar longe de Sebastiano Messina, quase ileso por mais tempo. Durante meses vivemos um sono imperdoável, racional, e eles também, embora de maneira diferente, foram suas vítimas.

Agora você provavelmente pode respirar novamente. finalmente.

Esquecer é impossível, mas olhar para frente é possível. Para fazer isso, no entanto, os médicos suspensos devem ser imediatamente reintegrados. O governo de um primeiro-ministro capaz de desafiar um regime tão poderoso deve fazê-lo. como o primeiro capítulo. E então, realmente, será possível acabar com uma das páginas mais feias da democracia italiana.

Giuseppe Leonelli