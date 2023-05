A ciência diz que os cães se apaixonam

Claro, os cães se apaixonam assim como nós. Os cientistas dizem que sim

“A linguagem é uma pele: eu esfrego minha língua na outra”. Tomando emprestada esta famosa frase retirada da obra “Fragmentos de uma carta de amor(1977) para o filósofo francês Roland BarthesHoje, podemos dizer sem sombra de dúvidas que até os animais se apaixonam. E em particular os cachorros, criaturas capazes de se apaixonar e serem amadas incondicionalmente tanto pelo homem com quem convivem quanto por sua própria espécie. Não, não é uma tentativa de honrar a relação exclusiva e especial que temos com nossos amigos de quatro patas, nem de aumentar a atração, ou mesmo a devoção, que um cão pode sentir pelo amor romântico de outro cão.

Como você reconhece os sinais de cachorros se apaixonando?

Quem conhece os cães sabe disso: seu comportamento se expressa através de uma série de sinais que eles enviam para fora, diretos ora para os humanos, ora para os outros humanos, uma linguagem realmente complexa codificada pela ciência que, dependendo das circunstâncias, é revelada pelo seu estado mente, intenções e emoções. O medo, a raiva, o tédio, o estresse, a angústia, a alegria, o ciúme, os conhecidos “sinais de calma” etc. apoie seus pedidos e, assim, fortaleça o relacionamento com ela. Da mesma forma, graças a recentes estudos científicos, sabemos hoje que mesmo apaixonar-se, por outro ser humano ou cão, é claramente expresso pelo nosso amigo peludo com alguns sinais claros. Deve-se dizer, no entanto, que a sensibilidade e a ‘capacidade amorosa’ de cada espécime dependem em grande parte do contexto em que cresce e vive. A prioridade da sensibilidade pertence ao cão doméstico, que está mais acostumado ao carinho e, portanto, propenso à dependência emocional. Nesse sentido, é necessário monitorar cuidadosamente o comportamento de nossos cães tanto com humanos quanto com um animal de estimação semelhante, porque alguns sinais específicos nos dirão que eles estão se apaixonando.

Beijar os olhos, orelhas ou focinho de outro cachorro, abanar o rabo como um leque, empurrar as orelhas para trás ou buscar constantemente contato físico com um amante, só para citar alguns, são ações espontâneas que nos dizem que o animal pode ser apaixonado. É um sentimento profundo que os cachorrinhos também vão se manifestar na alegria que demonstram ao brincar. Mas cuidado, pois assim como acontece com o homem, o amor pode alegrar um animal, mas também fazê-lo sofrer, ou, no caso do cachorro velho que há muito parou de brincar, transformar-se em amarga saudade do bom e velho dias. ..

O que a ciência ensina. O primeiro estudo sobre cães se apaixonando é deInstituto Max Planck Munique

A julgar pelos resultados de experimentos conduzidos por um psicólogo na década de 50 John Bowlby Sobre ligações insolúveis – Conhecimento “conexão psicológica permanente– entre uma mãe e seu filho, pôde constatar a existência de uma relação semelhante à de uma mãe entre um cachorro e um homem. Portanto, não é surpreendente que a simbiose milenar das duas espécies tenha internalizado, por assim dizer, suas sensibilidades emocionais. No entanto, o ponto de viragem veio recentemente deUniversidade Azabuno Japão, graças à equipe liderada pelo Prof. Miho Nagasawa, a mesma que assumiu que a relação entre um homem e um cachorro seria baseada em duas mutações no gene do receptor (melanocortina 2, chamado MC2R) responsável pela produção do hormônio do estresse, o cortisol. Da mesma forma, Nagasawa analisou a reação química de uma amostra de cães e seus donos humanos se encarando. Bem, havia um sentimento delicado em ambos Níveis elevados de ocitocina, o hormônio (chamado amor) liberado por duas pessoas apaixonadas que se olham e que geralmente está associado a sentimentos de confiança, serenidade e pertencimento, também estimula os sentimentos maternos. Em suma, assim como nós, nossos cachorros se apaixonam pelos homens e seus companheiros humanos, uma descoberta que nos obriga a dar um salto adiante para reconhecer sua natureza como seres sencientes.

(Alessandro Capricho)

Você também pode ler sobre cães e design: aqui está a sofisticada “estação de animais de estimação”.