Doença de Alzheimer, um novo teste pode detectá-lo no sangue anos antes de os sintomas aparecerem

Novo exame para o sangue sinais podem ser detectadosAlzheimer anos antes de eles aparecerem eu sintomas. Análises que podem ajudar a identificar pessoas em risco de desenvolver a doença e ajudar a desenvolver tratamentos futuros. Por outro lado, a principal causa de demência atualmente é diagnosticada na maioria dos casos quando o paciente apresenta sintomas, como perda de memória. Neste ponto, apenas as melhores opções de tratamento disponíveis podem retardar a progressão dos sintomas. Com o novo método, pode ser descoberto mais cedo.

Remédio para Alzheimer retarda declínio cognitivo ‘ponto de virada histórico, doença pode ser curável’

Novo teste para a doença de Alzheimer, causas

A pesquisa mostrou que uma causa suspeita da doença de Alzheimer pode começar anos, ou mesmo décadas, antes que os sintomas apareçam. Essas proteínas, chamadas de proteínas beta-amilóides, agregam-se para formar o que chamamos de oligômeros, que desencadeiam a doença de Alzheimer em um processo que os cientistas ainda estão tentando entender.

Como funciona

O novo exame de sangue, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Washington, mede os níveis de oligômeros beta-amilóide em amostras de sangue: permitindo que você saiba se está em risco. A descoberta é da Academia Nacional de Ciências. Os pesquisadores mostraram como o teste pode detectar muito poucos oligômeros no sangue de pacientes com Alzheimer, mas não na maioria dos membros do grupo de controle que não apresentaram sinais de comprometimento cognitivo quando o sangue foi coletado.

A pesquisa mostrou que uma causa suspeita da doença de Alzheimer – um acúmulo de proteínas no cérebro – pode começar anos, ou mesmo décadas, antes que os sintomas que mostram o comprometimento cognitivo apareçam.https://t.co/SpAWZ8qPIy – euronewsnext (euronewsnext) 6 de dezembro de 2022

“O que os médicos e pesquisadores queriam era um teste diagnóstico confiável para a doença de Alzheimer – não apenas um teste que confirmasse o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas que também pudesse detectar sinais da doença antes que ocorresse comprometimento cognitivo”, disse a pesquisadora Valerie Daggett. Professor de Bioengenharia e membro do corpo docente do UW Molecular Engineering & Science Institute. “Isso é importante para a saúde das pessoas e para todas as pesquisas sobre como os oligômeros beta-amilóides tóxicos podem continuar a causar os danos que causam”. Ele acrescentou que o exame de sangue, chamado ensaio de ligação por afinidade ligeiramente solúvel (SOBA), “poderia ser a base para tal teste”.

Prevendo a doença de Alzheimer

A equipe desenvolveu o que é chamado de folha alfa, uma estrutura de proteína que se liga a oligômeros no sangue ou líquido cefalorraquidiano. O teste confirma se os oligômeros ligados à folha alfa são compostos de proteínas beta-amilóides. Os pesquisadores testaram SOBA em amostras de sangue de 310 pessoas que pesquisaram cujas amostras de sangue e alguns de seus registros médicos foram disponibilizados anteriormente para a pesquisa de Alzheimer.

Quando as amostras de sangue foram coletadas, os indivíduos foram classificados como: livres de sinais de comprometimento cognitivo, comprometimento cognitivo leve, doença de Alzheimer ou outra forma de demência. O SOBA detectou oligômeros no sangue de indivíduos com comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer moderada a grave. Em 53 casos, o diagnóstico da doença de Alzheimer foi verificado post mortem por autópsia, enquanto amostras de sangue de 52 deles, colhidas anos antes de suas mortes, continham oligômeros tóxicos. O SOBA também detectou oligômeros em membros do grupo de controle que, como mostram as gravações, posteriormente desenvolveram comprometimento cognitivo leve.