Um mês de eventos de ciência, brincadeira e imaginação em Nápoles

De 8 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, Città della Scienza vestirá as cores do Natal para seu público, composto por muitas famílias locais, mas cada vez mais também por muitos turistas de toda a Itália e do exterior.





“Queremos que este Natal, que cai numa altura certamente complicada – anunciou Riccardo Villari, Presidente da Città della Senza – Seja apesar de tudo o mais calmo e alegre possível; E queremos dar nossa contribuição por meio de muitas atividades voltadas principalmente para os jovens, sem abrir mão da nossa missão de difundir ciência e tecnologia.”





Durante este mês, o Natal e as suas tradições serão o tema de todas as principais atividades laboratoriais, que caracterizam a programação de fim-de-semana do museu interativo. Também será possível visitar as novas exposições temporárias: o ‘Spazio al Futuro’, promovido pela Universidade de Nápoles Federico II em colaboração com o Instituto Nacional de Física Nuclear – INFN, envolve o público em uma emocionante viagem à descoberta do universo e as leis físicas que regulam o seu funcionamento (entre outras existem Exposições interativas: Universo em Expansão, Matéria Escura e Buraco Negro) “Aquae – O Futuro está no Oceano” é a exposição do Conselho Nacional de Investigação-CNR dedicada aos oceanos. Através de maquetes e instalações, demonstra as principais características do ambiente marinho, com especial atenção ao uso e conservação de seus recursos para o desenvolvimento sustentável; “Bonelli Story, olhando para Procida, um mar de histórias em quadrinhos” é a exposição antológica dedicada ao 80º aniversário da Editora Sergio Bonelli. Trezentas obras que traçam a história da editora: de Tex a Dylan Dog, passando por Zagor e Dragonero, para criar uma experiência incrível repleta de raridades e curiosidades sobre a série que fez a história dos quadrinhos italianos. Além disso, há uma seção especial dedicada ao registro de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”, criado em homenagem à Procida Capital da Cultura (esta última tem ingresso separado, preço total 5 € reduzido 3 € com desconto de 1 € mediante a apresentação do bilhete Città della Scienza na bilheteira do mesmo dia).





O planetário apresentará ao seu público novos shows ao vivo dedicados ao céu em dezembro; Sábado, 10 de dezembro, às 17h, também haverá a exibição do documentário STAR STUFF de Milad Tashir, uma jornada que passa por três dos mais importantes observatórios astronômicos do mundo, localizados nos cantos mais remotos do planeta: o deserto de Atacama do Chile, o Grand Caro na África do Sul e a ilha de La Palma no Oceano Atlântico; E na sexta-feira, 16 de dezembro, às 16h, como parte do segundo Dia Nacional do Espaço promovido pela ASI e pelo governo italiano, um show gratuito (reserva obrigatória) no qual Angelo Zinzi da ASI falará sobre a missão “DART” da NASA, a primeira tentada pela humanidade. Mudança de órbita de asteroide.





Segundo a tradição, a Epifania fechará o período natalício com o grande Festival da Befana, dia 6 de janeiro das 9 às 17 (bilhete único 7€) com muitos espetáculos científicos, animação para os mais pequenos e muitas surpresas agradáveis, sempre em nome da Ciência e Tecnologia.





Durante o período natalino, o museu interativo Città della Scienza observará os seguintes horários:

de terça a sexta das 9 às 16;

sábado, domingo e feriados (inclusive Boxing Day) das 9h às 17h;

nos dias 24 e 31 de dezembro, das 9 às 14;

Abertura extraordinária na segunda-feira, 2 de janeiro, das 9 às 16.

O museu fecha nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.











