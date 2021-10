O G20 em risco com o clima: tudo o que a ciência sabe sobre as mudanças climáticas e o futuro das maiores economias do mundo

Publicidades

G20 em risco devido ao clima:

Tudo o que a ciência sabe sobre as mudanças climáticas

E o futuro da maior economia do mundo

Publicidades

O primeiro estudo a apresentar cenários climáticos, informações, dados, mudanças projetadas no clima e impactos relacionados nos países do G20. Uma ferramenta, impulsionada pela ciência, que destaca os riscos das maiores economias do mundo e é projetada para apoiar a tomada de decisões para uma ação climática eficaz e cientificamente informada.

O CMCC publica o Atlas de Riscos Climáticos do G20: 20 fichas de país com mapas e gráficos, um quadro completo dos conhecimentos científicos mais recentes sobre o clima e seus riscos e impactos associados nas economias, no meio ambiente e nas sociedades.

Na véspera da Cimeira do G20 em Roma, a Fundação CMCC – Centro Euro-Mediterrânico para as Alterações Climáticas publica Atlas de Riscos Climáticos do G20. Arqueologia, política e economia, uma compilação abrangente que resume o conhecimento científico sobre os efeitos esperados das mudanças climáticas nas próximas décadas na maioria dos países industrializados do mundo.

Com base no conhecimento científico mais avançado disponível sobre o assunto, o estudo é o primeiro do gênero e é um atlas de fácil referência, repleto de diagramas, mapas e descrições curtas em linguagem acessível. Por meio de uma análise aprofundada dos principais setores das economias do G20, a pesquisa avalia os impactos, riscos e interações com as mudanças climáticas projetadas na metade e no final do século para cada país, levando em consideração diferentes cenários de aquecimento e diferentes padrões de desenvolvimento.

O relatório, produzido com o apoio da European Climate Foundation e a contribuição científica da Enel Foundation, constatou que nos países do G20, na pior das hipóteses, sem ação urgente para reduzir as emissões das mudanças climáticas, foram causadas perdas de PIB. Devido às mudanças climáticas, pode chegar a 4% ao ano até 2050, um valor que pode ultrapassar 8% até 2100 – praticamente o dobro das perdas econômicas da Covid-19 incorridas pelo G-20. Espera-se que alguns desses países sejam afetados de forma mais severa, como o Canadá, que poderá ver seu PIB cair em pelo menos 4% até 2050 e em mais de 13% – 133 bilhões de euros – até 2100.

Por outro lado, quanto mais rápido os países do G20 adotarem políticas de baixo carbono, menores serão os efeitos das mudanças climáticas e, portanto, mais administráveis ​​se tornarão. Ao manter o aumento da temperatura global em 2 ° C, o custo desses efeitos para os estados membros do G20 poderia cair para 0,1% do PIB até 2050 e para 1,3% até 2100.

Seca, ondas de calor, aumento do nível do mar, declínio dos estoques de alimentos e ameaças ao setor de turismo: essas descobertas mostram até que ponto as mudanças climáticas afetarão as maiores economias do mundo, a menos que medidas sejam tomadas agora. Professora Donatella Spano, membro do Conselho Estratégico do CMCC e coordenador do relatório. “Como cientistas, sabemos que apenas uma ação rápida para reduzir as emissões e se adaptar às mudanças climáticas limitará seus graves impactos. Estamos confiantes de que no caminho para uma transição sustentável, as mudanças climáticas serão consideradas um pilar central da agenda de ação política.”

Da erosão costeira à disseminação de doenças tropicais, todos os países do G-20 estão sob risco dos efeitos das mudanças climáticas. A pesquisa mostra que o aumento das temperaturas e ondas de calor extremas podem causar secas severas, ameaçando o abastecimento de água essencial para a agricultura, levando à perda de vidas e aumentando as chances de incêndios.

Em 2050, as ondas de calor podem durar pelo menos dez vezes mais em todos os países do G20, e mais de 60 vezes no caso da Argentina, Brasil e Indonésia. Na Europa, no cenário de altas emissões, as mortes associadas a eventos de calor extremo podem aumentar de 2.700 por ano para 90.000 por ano até 2100.

A mudança climática também afetará a segurança alimentar: na Índia, um declínio na produção de arroz e trigo pode levar a perdas econômicas de até 81 bilhões de euros até 2050 e uma perda de 15% da renda dos agricultores até 2100. Século, pesca pode diminuir em Indonésia em um quinto, prejudicando o sustento de parte da população.

Em um caminho de alto carbono, a elevação do nível do mar poderia destruir a infraestrutura costeira nos próximos 30 anos, resultando em perdas de € 404 bilhões no Japão e € 815 milhões na África do Sul.

Na Austrália, incêndios florestais, inundações costeiras e ciclones podem aumentar os custos de seguro e reduzir o valor das propriedades em A $ 611 bilhões até 2050.

Atlas de Risco Climático do G20

Atlas de Riscos Climáticos do G20. Arqueologia, política e economia Ele apresenta um quadro abrangente de tendências históricas e mudanças climáticas futuras para os países do G20, usando a literatura científica e dados disponíveis e organizando as informações em uma ferramenta única e facilmente pesquisável. A informação provém de exercícios de modelação, análise de dados, utilização de indicadores e inquéritos à literatura científica mais recente, incluindo artigos revistos por pares, relatórios técnicos e materiais de acesso aberto de projetos europeus Horizon 2020.

O Atlas de Riscos Climáticos do G20 fornece informações sobre os impactos das mudanças climáticas para cada um dos países do G20 de acordo com 11 setores: clima, oceanos, costas, água, agricultura, florestas e incêndios, cidades, saúde, energia e impactos econômicos e políticos.

Atlas de Riscos Climáticos do G20. Arqueologia, política e economia É implementado pelo CMCC com o apoio da European Climate Foundation e com uma contribuição científica da Enel Foundation.

Publicidades