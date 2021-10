Vacinações Covid: a terceira dose apenas em centros e médicos de clínica geral. Em farmácias de primeira e segunda dose

A terceira dose só pode ser injetada em centros de vacinação e médicos de clínica geral, enquanto as farmácias podem continuar a dar a primeira e a segunda doses.

Por isso a campanha de vacinação da Emília-Romanha continua com doses de reforço, conforme indicado pelo Comissário Nacional: ontem o Ministério da Saúde enviou um comunicado oficial para avançar com as autoridades sanitárias. Terceiras doses para todas as pessoas com mais de 60 anos, sem distinção, bem como para sujeitos altamente vulneráveis, hóspedes e operadores RSA, e para regular procedimentos e horários de reserva.

A luz verde do território também para a terceira dose também para todos os profissionais de saúde, também neste caso sem distinção por idade. A Região exigiu que as autoridades de saúde garantissem pelo menos três fluxos de administração de reforço em paralelo: centros de vacinação, médicos de clínica geral e serviços de controle corporativo, exclusivamente para operadoras de serviços de saúde regionais. Vale ressaltar que as farmácias participantes do acordo firmado em setembro com associações comerciais (lista disponível em https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti) serão capaz de continuar a administrar a primeira e a segunda doses.

Até agora, nove em cada dez pessoas de Emilia-Romagna receberam pelo menos uma dose da vacina, 86% já completaram o esquema de vacinação e mais de 120.000 pessoas receberam uma dose extra.