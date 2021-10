Workshops e experiências entre monstros e criaturas fantásticas eventos de Nápoles

De sábado, 30 de outubro a segunda-feira, 1 de novembro, a Città della Scienza dedica o longo fim de semana de Halloween a um tema dia das BruxasÉ uma festa de origem anglo-saxã que também se popularizou na Itália e é amada pelas crianças.

Três dias de atividades para aprender enquanto desfruta de workshops, demonstrações e experimentos entre monstros e criaturas fantásticas, mas também ingredientes assustadores como sangue de pombo, lesmas e peixes-monge.

No interativo Museo Corporea há muitas atividades científicas emocionantes, uma mistura de diversão e conhecimento típico da apresentação do Museo Città della Scienza, criado em colaboração com Le Nuvole Scienza; Por exemplo, com o programa de ciências “Monsters of Fear” será possível descobrir o que está por trás das criaturas mais feias de “Fantasy”, enquanto com o laboratório interativo “Shimmer”, usando muita imaginação e poucas regras, os participantes serão capaz de realizar seu “animal maravilhoso”, uma mistura de diferentes partes de “outros” animais, feita pela combinação de caudas, pernas, costas e cabeças de diferentes espécies, novamente com o laboratório criativo “Wall of Fear”, têmpera, estêncil, feltro – canetas de ponta para fazê-lo voar com imaginação. Além disso, todas as crianças podem optar por participar vestindo suas próprias máscaras e fantasias.

Para além dos workshops temáticos, será sempre possível participar nas habituais visitas guiadas ao Museu do Corpo Humano e nas extraordinárias actuações do Planetário.

Para chegar ao Centro de Ciências da Città della Scienza, será necessário fazer uma reserva ou, em alternativa, comprar os bilhetes online no site do Etes, a entrada é organizada em dois períodos:

o primeiro período das 09h00 às 12h45; O segundo turno é das 13h15 às 17h00.

É obrigatório que todos os visitantes com mais de 12 anos apresentem o passe verde e a obrigação de usar uma máscara continua em vigor a partir dos 6 anos.

Espere um minuto: Carregamos o mapa do lugar …