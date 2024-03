Suas causas, tratamentos e como evitá-lo

A notícia de que a princesa Catarina de Gales estava sofrendo de câncer após passar por uma grande cirurgia abdominal pegou todos de surpresa: Kate, 42 anos, parecia a imagem da saúde: uma mulher dinâmica, infatigável, atlética, magra e sempre em forma. Mas os médicos que estudam e combatem doenças gastrointestinais estão preocupados. O número de casos de cancro que afectam adultos com menos de 50 anos está a aumentar em todo o mundo, sem causa ainda descoberta. São chamados de tumores de início precoce, porque antes eram descobertos quase que exclusivamente em idosos, mas hoje aparecem já depois dos trinta anos, com sintomas que muitas vezes são confundidos com outras doenças, atrasando o início do tratamento. Uma pesquisa publicada na Nature também revelou que o número de mortes por câncer precoce aumentou aproximadamente 28% entre 1990 e 2019 em todo o mundo, e crescerá novamente 30% até 2030. Nos Estados Unidos, o câncer colorretal, uma doença que se espalha geralmente em homens diagnosticado na faixa dos 60 anos, o câncer se tornou a principal causa de morte por câncer entre homens com menos de 50 anos. Nas mulheres jovens, tornou-se a segunda principal causa de morte por cancro.

Os cientistas que estudam este fenômeno não sabem como explicá-lo. O aumento das taxas de obesidade e o consumo de álcool e fast food também podem estar entre as causas, mas nem todos os casos atendem a esses critérios. Também se procuram respostas no microbioma intestinal, cuja função pode ter sido prejudicada pelo uso excessivo de antibióticos, fatores ambientais ou dieta. Existem aproximadamente 50 trilhões de células bacterianas no corpo humano, pesando cerca de 60 gramas. No trato intestinal, as bactérias ajudam a digerir os alimentos, contribuem para a saúde imunológica e podem desempenhar um papel no aumento dos casos de câncer.

pesquisar

Alguns investigadores acreditam que devem ser realizadas pesquisas sobre a vida e a saúde das crianças nascidas há meio século para perceber se existem também aspectos genéticos que devem ser tidos em conta. “Se houvesse uma prova definitiva, nossos estudos teriam apontado para pelo menos um fator”, disse Sonia Kupfer, gastroenterologista da Universidade de Chicago, à Nature. Mas não parece ser o caso, há um fator.” Uma combinação de diferentes fatores.”

Em muitos países, as mortes por cancro estão a diminuir graças aos avanços médicos, ao aumento da prevenção e à perda de maus hábitos, como o tabagismo. Mas se as mortes diminuem, o número de casos de cancro aumenta. Os cancros precoces representam apenas uma pequena fração dos cancros globais, mas a sua taxa de crescimento é impressionante. Freqüentemente, afetam o sistema digestivo, especialmente cólon, reto, pâncreas e estômago. Outros tipos de câncer, como o câncer de mama, de útero e de próstata, também estão aumentando. Nos Estados Unidos, os casos de cancro do endométrio aumentaram 2% ao ano desde meados da década de 1990 entre mulheres com menos de 50 anos, e o cancro da mama precoce cresceu 3,8% ao ano desde 2016 e 2019.

Hipótese

As estatísticas dos EUA destacam que o cancro afecta mais fortemente as populações indígenas e hispânicas, confirmando uma ligação entre elas e o acesso a alimentos e estilos de vida saudáveis. Mas mesmo estes factores não parecem ser suficientes para explicar o quadro completo: “Muitos levantaram a hipótese de que coisas como a obesidade e o consumo de álcool poderiam explicar este fenómeno, mas é necessária uma análise mais profunda dos dados”, diz Daniel Huang, hepatologista do a Universidade Nacional de Singapura.

Acontecimentos tristes envolvendo celebridades, como a morte do actor Chadwick Boseman vítima de cancro do cólon em 2020, contribuíram para aumentar a consciência pública sobre a necessidade de maiores controlos. A American Cancer Society aconselhou as pessoas a fazerem o rastreio do cancro colorrectal a partir dos 45 anos, em vez de mais tarde na vida, como era feito antes. Os jovens devem fazer exames periódicos mesmo que não sintam nenhum sintoma, e o Estado deve auxiliá-los com campanhas e auxílios adequados.

