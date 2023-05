O Turin Space Festival justapõe ciência, ficção científica e jogos

acontece em em Turim Até domingo, 7 de maio, a segunda edição do Festival Espacial. em volta 100 datas Culturais e informativos, todos gratuitos, para dar a conhecer ao público em geral a magia das estrelas e os segredos do universo e sensibilizar para o papel das empresas de Turim no setor.

Este é um “evento pop” Entre a ciência, a ficção científica e o jogoPor determinação da organização, inclui reuniões, conferências, projecção de filmes, apresentação de livros, visitas guiadas a algumas companhias aéreas, protótipos e maquetas de aeronaves, exposições fotográficas, actuações ao vivo e experiências de realidade virtual com robôs e drones. Quem quiser participar deve fazer reserva no site.

Os convidados incluem os astronautas Maurizio Chili e Paolo Nespoli, o astrofísico Roberto Battiston, mas também o dono de uma galeria apaixonada por colecionar espaços, Luca Cappelli, o crítico de cinema Steve Della Casa e, em seguida, YouTubers, comunicadores científicos e escritores.

O Assessor Regional de Atividades Produtivas confirma que com o Festival do Espaço, o Piemonte pretende divulgar a excelência de Turim no campo da aeronáutica, importante componente do sistema econômico e industrial com mais de 300 empresas e centros de pesquisa, incluindo cinco dos mais importantes do mundo, e quer aproximar os jovens deste setor, talvez se tornem cientistas da engenharia aeronáutica e possam trabalhar em empresas que buscam funcionários cada vez mais qualificados.

A gestão técnica é confiada a Marco Peri, um roteirista de TV com longa experiência no setor: “Turim e Piemonte são as capitais do espaço, a ISS é 60% construída aqui e designada para controlar hoje na Altec em Turim, mas quando você fala com pessoas que não sabem. A ideia do festival é contar para o público heterogêneo o que está acontecendo acima de nossas cabeças e o segredo é fazer isso por meio de jogos, ciência e ficção científica.”

Além de região de Piemonte oferecer sua contribuição Confederação Industrial de Turim E AMMAao representar a indústria do setor, como patrocinador, há Espaço Thales Alenia e Altec. O evento é realizado em parceria com Politécnico de Turim E patrocinou Município de TurimE Agência Espacial ItalianaE Distrito Espacial em Piemonte E Associação de Pequenas e Médias Empresas Turim.