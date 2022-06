Viterbo, varíola dos macacos. Alarme devolvido a Belcolle, testes negativos enviados a Spallanzani – Corriere di Viterbo

varicelaalerta um Bilcol. Ontem de manhã, sexta-feira, 3 de junho, os resultados um teste Foi realizado nos dois bengaleses que foram colocados em confinamento solitário na quinta-feira depois de chegarem à sala de emergência. O relatório das análises realizadas no Instituto Spallanzani de Roma, referência para o estudo de doenças infecciosas, deu resultado negativo. As suspeitas de quinta-feira à noite foram removidas do relatório.

No início da tarde de ontem, a ASL pôde dizer que não havia nenhum caso confirmado de varíola de macacos no Hospital Belcolle. “Os testes de diagnóstico enviados ontem pelo pronto-socorro da unidade de saúde de Viterbo ao Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Lázaro Spallanzani, foram relatados hoje (ontem ao leitor), com a notificação de um resultado negativo de varicela dos macacos.”

O alarme soou no início da tarde de quinta-feira, quando dois bengalis – que haviam retornado recentemente de seu país de origem – foram visitados na sala de emergência e relataram doença: Dor de cabeça e fadiga Além disso, ambos tinham erupções cutâneas estranhas. Para isso, o protocolo para possível infecção de varicela. De fato, os sintomas indicam que os dois voltaram de seu país com vírus. Para isso, eles foram colocados em confinamento solitário até a conclusão dos testes que foram enviados a Roma. Ontem de manhã, como mencionamos, o resultado do teste eliminou dúvidas.

Enquanto isso, pesquisadores do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani, em Roma, na edição de ontem da Eurosurveillance, revista científica do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (Ecdc), publicaram um artigo descrevendo os primeiros casos de varíola dos macacos observados na Itália. (Monkeypox) todos em machos. O artigo, juntamente com dois outros rápidos, representa a primeira descrição detalhada da doença, no contexto do surto que afetou vários países europeus e não europeus. A sequência, que já foi registrada em 26 de maio no site do GeneBank como a primeira sequência na Itália, mostra que o vírus do caso italiano pertence ao clado da África Ocidental, semelhante ao vírus identificado por outros pesquisadores europeus no atual surto.