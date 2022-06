Oncologista, Veronese: “Procuro um caminho difícil, mas se há paixão pela ciência é lindo”

Poucas doenças têm repercussões sociais do câncer. O impacto psicológico não é apenas nos pacientes e familiares, mas em toda a comunidade. É um verdadeiro pesadelo do nosso tempo que devamos saber antes de tudo mais, começando pelos números. para esclarecê-lo Paolo Veronese, Presidente da Fundação em homenagem a seu pai Umbertoem entrevista comA razão – liberdade em liberdade“.

“O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer na Itália, com 55.000 novos casos a cada ano. Isso é especialmente importante porque afeta apenas as mulheres e, portanto, metade da população. Felizmente A taxa de mortalidade diminuiu 7% nos últimos cinco anos, a uma constante -1% a cada 12 meses por alguns anos. A segunda é a condição colorretal, 44.000 casos, e a terceira é a condição pulmonar com mais de 40.000 casos. Um aspecto interessante – enfatiza o professor – é que nos últimos seis anos houve uma queda geral na taxa de mortalidade de 10% entre os homens e 8% entre as mulheres. Inclui milhares e milhares de pessoas a menos que morreram e é interessante ver quais cânceres caíram: aqueles que são evitáveis ​​e a causa é conhecida.”

Apesar de tudo, as situações incompreensíveis resistem. Fumar acima de tudo e uma surpresa: “Durante anos – observa Paolo Veronese – os homens inverteram a tendência ao tabagismo, com a taxa de mortalidade por câncer de pulmão caindo mais de 15%.Mortalidade feminina está aumentando devido ao uso tardio de cigarros entre as mulheres, que agora estão muito menos do que desistir.” A Fundação Umberto Veronesi promove a prevenção nas escolas há anos: “O problema – Prof. Veronese – É isso Os malefícios do tabagismo podem ser vistos após os 30/40 anos, e isso é difícil de entender para os jovens. Devemos nos concentrar em tendências e moda. O medo por si só não funciona nesse sentido. Para combater o tabagismo, também trabalhamos há algum tempo com fundações e estamos a implementar a petição ao Parlamento, apresentada em 2021, para um aumento dos impostos especiais sobre o consumo de cigarros e tabaco solto e aquecido para desencorajar o seu uso.”

A Fundação Veronesi também é um grande exemplo do mecanismo benigno de apoio à pesquisa que conseguiu lançar, por meio de Uma rede de empresas e financiadores para o trabalho de centenas de cientistas, que também são embaixadores: “Assim como a Fundação Umberto Veronesi, nossos pesquisadores são convidados a ir às escolas para ver o que estão fazendo pela pesquisa e incentivar as crianças a fazer o mesmo. A pesquisa é um caminho difícil, mas se você tem paixão pela ciência é lindo. Deixa você satisfeito com seu trabalho além do Dinheiro. Nos últimos anos – lembra o professor – houve grandes avanços na pesquisa em oncologia, sem precedentes em anos anteriores. Nasceram tratamentos inovadores que eram inimagináveis ​​até poucos anos atrás, graças aos investimentos em pesquisa.” “Investimentos – uma passagem lida com atenção na lógica de Paolo Veronese – que vêm principalmente de quem colhe um retorno econômico, como as empresas farmacêuticas.”

Na edição de 2022 da Gala de Financiamento à Pesquisa da Fundação Umberto Veronesi, Os três prêmios principais foram para o maior número possível de pesquisadores: “Como disse, quem pesquisa faz por paixão. Na minha opinião, as mulheres têm um gosto especial pela pesquisa. São mais metódicas, determinadas e persistentes. Em suma, são mais capazes, na verdade há mais do que os homens.”