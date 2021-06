Forense – Criminologia: vestígios de sangue

O primeiro caso da história foi resolvido graças a vestígios de sangue Remonta a 1514, quando um falso suicídio foi finalmente anunciado como homicídio, graças à análise de vestígios de sangue na cena do crime.

O primeiro estudo científico sobre manchas de sangue foi publicado em 1895 pelo Dr. Eduard Piotrowski, da Universidade de Cracóvia, na Polônia. Na década de 1930, o patologista escocês John Glaster distinguiu as manchas de sangue em 6 categorias diferentes.

Hoje, os cientistas forenses que estão envolvidos na análise de rastros de sangue em cenas de crime são capazes de rastrear muitas informações, como o tipo de violência que gerou o rastro de sangue e o ponto no espaço de origem do sangramento. , a distância entre o ponto de impacto e o vestígio de sangue, a identificação da arma utilizada, a localização do assassino e da vítima e os seus movimentos durante e após o ataque. Tudo isso pode ser entendido graças à análise da forma, tamanho, volume, número e distribuição das manchas de sangue na área analisada. Biologia, física, matemática, química e estatística são essenciais para o estudo de manchas de sangue em cenas de crime.

obrigado especial por Análise de padrão de mancha de sangue (BPA), vestígios de sangue podem fornecer pistas importantes para resolver casos criminais.

Créditos da imagem: MIH83 via Pixabay