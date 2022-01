Todo mundo vai se sentir doente com alguma febre e um pouco de diarréia. Neste período, sobretudo, o pensamento vai imediatamente para a Covid ou no máximo para a gripe. Deu um pouco de ansiedade corremos até a farmácia para fazer Limpeza rápida para afastar o pior.

Na verdade, esse sintoma é muito comum para uma grande variedade de doenças. Influenza ou Covid são apenas dois deles, os mais comuns que pensamos. Mas diante de tais sintomas que muitas vezes se resolvem em poucas horas, podemos sofrer dessa outra doença.

Febre, náusea e diarreia podem ser sintomas não só da gripe, mas também desta doença animal transmitida por alimentos.

A doença de que estamos falando é a salmonelose, uma infecção causada pelo agente bacteriano Salmonella. Na natureza existem mais de 2.000 espécies diferentes, denominadas sorotipos, pertencentes ao grupo Salmonella.

Certamente já ouvimos falar com Escherichia Coli ou Clostridium Botulinum, este último responsável pela intoxicação alimentar mais conhecida. Embora pareça completamente inofensivo, alguns indivíduos estão mais em risco. A salmonelose parece ser a segunda doença zoonótica mais comum na União Europeia.Autoridade de Supervisão Financeira.

Sintomas e formas de transmissão

O maior risco de salmonelose vem principalmente de alimentos contaminados. Especialmente quando se trata de um ovoCarne suína e até aves. O principal problema com essas bactérias é que os alimentos contaminados não parecem mudar. Sem alterações de cor, odores fortes ou alterações na textura.

A gravidade dos sintomas depende de vários fatores. Começa com distúrbios digestivos, como febre, vômito ou diarréia. Mesmo as condições mais graves, como bacteremia ou infecções que afetam os ossos ou meninges, nos materiais mais frágeis. Os sintomas geralmente aparecem 12-36 horas após a ingestão de alimentos contaminados. Eles podem durar de 4 a 7 dias, mas geralmente têm um curso benigno. Seguimos as instruções do médico conforme indicado noInstituto Superior de Saúde.

Prevenir é sempre melhor do que remediar

As regras básicas de higiene são muito eficazes na prevenção da salmonelose. Mas tome cuidado para não usar a mesma faca para carne crua e novamente ao cozinhá-la. Cozinhar é muito eficaz, mas o efeito é anulado se não tivermos cuidado. Além disso, preste atenção quando quebramos os ovos.

Mantemos a carne crua separada da carne cozida e sempre lavamos bem as frutas e legumes antes de comê-los. Lembre-se de lavar as mãos e geralmente tente comer esses alimentos mais perigosos bem cozidos. Esterilizamos bem todos os utensílios de cozinha.

Assim, febre, náusea e diarréia podem ser sintomas não apenas da gripe, mas também dessa doença animal transmitida por alimentos. Nunca subestime estes sintomas e consulte o seu médico de família imediatamente. Mas também lembramos de prestar atenção na esponja para lavar a louça, A esterilização é simples. Se o usarmos sem trocá-lo com muita frequência ou limpá-lo bem, podemos nos livrar de germes e bactérias como a salmonela.

