“Tenho fé na ciência, me ajude asp”

A controvérsia sobre o caso em que se envolveu é inquieta 57 anos de Vibonês O que, levando em conta ele Quadro clínico difícileu pedi isso Para ser capaz de cumprir o conselho de especialistas que a acompanhou (neurocirurgião, cardiologista e alergista) que a instruiu a fazê-lo Receber a mesma vacina para a terceira dose das duas primeiras doses (Nós já conversamos sobre isso Quem é o). Após a resposta do Diretor Corporativo de Saúde da Autoridade Regional de Saúde da FIBO, Antonio Talisa (Quem é o), a mesma mulher quis responder ao que foi dito, o que ela disse ser um erro óbvio.

Dra. Talisa – lendo uma mensagem enviada ao Zoom24 – Afirmações de que não ‘descobri nenhuma doença’E como poderia ser diferente? O médico responsável pela história, apesar dos meus apelos, não quis ler a quantidade de depoimentos, assinado por profissionais da Calábria e Não Calábria, O que atesta minha infeliz condição clínicaUma reclamação sobre um histórico médico particularmente rápido e aprofundado no momento das vacinas, que, para constar, não é o primeiro a chegar ao nosso jornal.

Os certificados relevantes atestam, entre outros, “furo oval pélvico com Aneurisma No setor interatrial com a parede do diafragma, hipertensão, aneurisma no ápice do sifão do colar esquerdo, obliquamente posteriormente por cerca de 1 cm em um sítio intradural inoperável, alteração do fator V (Leiden), muitos sensibilidade a vários elementos Incluindo drogas também.”

Daí a descrença na resposta do diretor médico da ASP da Vibo: “Se o Dr. Talisa quiser continuar a considerar estas doenças como gosto pessoal, terei todo o gosto em trazer-lhe os meus testemunhos para que o veja, e só então, para se manifestar sobre eles.E sobre a afirmação de que a Pfizer e a Moderna são iguais em todos os aspectos: “Isso não é totalmente verdade, porque a Moderna, diferentemente da Pfizer, contém trometamina e, portanto, é contraindicada para pessoas alérgicas a esse elemento”. doenças anteriores, Vibonese de 57 anos mostra: “A trometamina pode causar vasodilatação: o que acontece com um aneurisma se um componente vasodilatador for injetado no corpo?”.

“Eu sou uma mulher com total fé na ciência e na medicina, mas não tenho intenção de que meu nome apareça nele obituário Cidadãos. De todo o coração, gostaria de não sofrer de nenhuma doença, como afirma a Dra. Talisa, mas infelizmente não é o caso. E portanto – A mulher conclui – Gostaria de ser avaliado com as devidas precauções e receber, conforme orientação dos especialistas, a mesma vacina que recebi na primeira e na segunda dose. Aguardando uma resposta positiva, apresento meus melhores cumprimentos à Dra. Talisa.”