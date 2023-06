Pádua, inauguração do Museu da Ciência e do Homem

Um patrimônio de 200.000 artefatos naturais e antropológicos construídos ao longo dos séculos.

aberto em Museu da Natureza e do HomemE O principal legado duradouro deixado pelas comemorações dos 800 anos da Universidade de Pádua; Com uma área expositiva de cerca de 4.000 metros quadrados, é O maior museu universitário de ciências da Itália.

Uma viagem no tempo que coloca o homem e a natureza numa relação contínua, contando as complexidades do planeta Terra do ponto de vista evolutivo.

De meteoritos e cometas, mensageiros do universo, a narrativa do museu percorre eras geológicas até a época dos eventos humanos, o Antropoceno, estimulando a reflexão sobre o impacto das pessoas na biodiversidade e nas mudanças climáticas.

Uma viagem do coração da terra ao coração dos seres vivos, feita de infinitos elos, como a história da ciência nos ajuda a explicar o mundo vindouro.

Uma seleção de legado 200 mil descobertas naturais e antropológicas Construído ao longo dos séculos pela Universidade de Pádua, nasceu da fusão de quatro grupos históricos de Pádua: mineralogia, geologia, paleontologia, zoologia e antropologia.

cenário atraente, Multimídia e interativoque mescla o que há de mais avançado na linguagem contemporânea em feiras de ciências.

O Museu da Natureza e do Homem pode ser visitado de terça a domingo, das 10 às 19 (última entrada às 18). Durante o primeiro fim de semana de abertura, o ingresso inclui uma visita guiada gratuita (11, 15, 15h30, 17, 17h30) sujeita a disponibilidade, que pode ser reservada ligando para a Central de Reservas (049.8273939, Seg-Dom às 9- 17). ).