O pai anda de bicicleta por 300 km para buscar remédios para o filho

A mídia local informou que um pai que mora em uma cidade no estado indiano de Karnataka viajou 300 quilômetros para obter tratamento urgente para seu filho, que sofre de problemas psicológicos.

O menor está em tratamento há uma década em uma instituição de saúde mental em Bangalore. No entanto, no mês passado devido a restrições impostas devido à Covid-19, ele não pôde comparecer para seu check-up regular, que geralmente ocorre a cada dois meses, e, portanto, não recebeu medicamentos para continuar o tratamento. No entanto, os médicos são de opinião que as chances de uma convulsão eram altas se os medicamentos fossem suspensos antes dos 18 anos. Como o bloqueio impediu que a família do jovem o levasse de moto ou carro para Bangalore, o pai decidiu usar sua bicicleta e demorou um dia e meio para chegar lá. Felizmente, o homem conseguiu e até conseguiu algum dinheiro dos médicos depois que eles souberam de sua difícil situação econômica.