de O Rift (ou Vale do Rift) na África Oriental (EAR, do inglês Rift da África Oriental) Pode nascer um novo oceano, dividindo o continente africano em duas partes: levará milhões de anos, mas no final acabaremos com dois africanos – à direita, a placa somali, à esquerda, a núbia.

Após esta separação, países atualmente continentais como Zâmbia ou Uganda se tornarão costeiros, e a placa da Somália que se separará se tornará uma ilha. “O ramo oriental do Vale do Rift é bastante ativo, como evidenciado pela atividade sísmica ao seu redor”, explica ele. Para os microfones do KBC Edwin Dende é professor da Universidade de Nairóbi. “No entanto, é provável que demore milhões de anos para que esse novo oceano se forme.”