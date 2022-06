Pollica Summer Workshop, 3º encontro com Ciência – a partir de 6 de junho de 2022

A terceira edição do Pollica Summer Workshop terá início a 6 de junho e decorrerá até 1 de julho no Castello dei Principi Capano. O evento, que conta com o apoio da região da Campânia e do município de Pulica, é promovido pelo Comitê Diretor do Centro de Física de Pulica, em colaboração com o Instituto Nacional de Física Nuclear, a Universidade de Salerno e a Universidade de Estudos de Nápoles.

A Vila Cilento será transformada em um verdadeiro centro de discussão e comparação de estruturas matemáticas que descrevem as leis fundamentais do universo e receberá mais de 80 físicos de 15 países em três continentes diferentes. O objetivo de vanguarda é reunir físicos teóricos e experimentais que compartilham uma inclinação para a interdisciplinaridade, bem como a intenção de investigar as ligações entre teoria e experimento para poder resolver alguns dos maiores mistérios do universo.

“A Itália possui uma tradição de excelência no campo da física teórica, particularmente no que diz respeito ao estudo das altas energias – comenta Mario Marton, Presidente do PPC Steering Committee e Professor de Física Teórica do King’s College London -. estabelecemos o objetivo de fazer do Sul, nem de Sima Campania, um lugar de comparação internacional, onde se fomente uma troca contínua de ideias e opiniões sobre as teorias mais complexas do campo”.

“O espectro de pesquisas na Polica está se expandindo a cada ano. Em 2022, por exemplo, vamos lidar pela primeira vez com teorias reais, bem como a busca da matéria escura, aquele componente do universo cujas muitas propriedades ainda ignoramos, ” acrescenta Angelo Esposito, vice-presidente do Steering Committee e Pesquisador do Princeton Institute for Advanced Study (Nova Jersey – EUA). “Nosso objetivo é criar um Centro de Estudos permanente, como ponto de referência para acadêmicos de todo o mundo, fora das salas de aula da universidade”, conclui Chiara Toldo, PPC Steering Committee e Pesquisadora da Harvard University (Massachusetts – EUA).

Pollica, a casa da dieta mediterrânea, está se preparando para se tornar um centro de conferências internacionais em física de altas energias, sediadas nas salas do Castelo dos Príncipes de Capano em uma sessão dupla: inverno e verão. A iniciativa também visava apoiar o desenvolvimento econômico da região fora da alta temporada turística. De fato, os pesquisadores permanecerão em uma situação “dispersa” em nove unidades de alojamento gerenciadas pelo Pollica Città Slow Host & Food Consortium.

“A pesquisa científica é um dos pilares das estratégias competitivas de desenvolvimento da região da Campânia. Em particular, a ‘física’ está posicionada entre as áreas de excelência da região, graças às nossas universidades e centros de pesquisa como INFN, INAF e Capodimonte Observatório Astronómico, bem como a participação de investigadores da Campânia em projetos com resultados entusiasmantes como fotografar um buraco negro. O Pollica Summer Workshop enquadra-se neste contexto único e na importância estratégica de divulgar e promover a investigação da Campânia, destacando Pollica e Campânia no centro do debate científico global”, comenta Valeria Fascione, Consultora de Pesquisa, Inovação e Startup na região da Campânia.

“O Pollica Summer Workshop é um encontro científico de grande importância – acrescenta o prefeito da Pollica Stefano Pisani – que, juntamente com outros momentos de pesquisa e estudo que realizamos regularmente na Pollica, fazem da nossa Terra um laboratório natural desde o berço dos estudos sobre a longevidade da dieta mediterrânica. E o seu habitat, tenta tornar-se um modelo para o futuro das regiões marginais. Temos o prazer de nos tornar uma referência internacional para cientistas de todo o mundo, que aqui encontrarão muitos estímulos para alimentar suas pesquisas e estudos.”

“Aceitamos com entusiasmo o convite para estar entre os promotores de uma iniciativa científica caracterizada por propriedades do mais alto calibre – comenta Salvatore de Pasquale, Diretor do Departamento de Física da Universidade de Salerno, que sempre esteve envolvido na liderança da pesquisa em física para altas energias teóricas e experimentais -.” Hospedamos em nosso território, em seus recantos mais emocionantes, acadêmicos e cientistas de todo o mundo que estão enfrentando novas reflexões e ideias sobre questões complexas, ao mesmo tempo em que promovem a comunicação dessas ideias para o público em geral. Isso cria uma oportunidade única de intercâmbio cultural, aproximando até mesmo os não especialistas dos principais temas científicos” .

“A sinergia criada entre os organizadores do Pollica Summer Workshop – diz Giuliana Fiorello, professora titular da Universidade de Nápoles Federico 2 – encarna o espírito com que trabalhamos na iniciativa: cooperação, discussão e ampliação de perspectivas para o investigação da realidade que nos cerca”.