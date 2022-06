Se você comer queijo viverá mais, estude

De acordo com um estudo, se você comer queijo, você tem uma boa chance de viver por muito tempo. Isto é o que dizem os resultados da pesquisa

comer muito queijo Sempre foi sinônimo de perigo para a nossa saúde. Os produtos lácteos, se consumidos em grandes quantidades, podem ser a causa do seu aparecimento intolerância ou outras doenças. No entanto, alguns Pesquisas Eles estudaram alguns elementos que poderiam reverter essa tendência, ou pelo menos em parte.

De acordo com esta pesquisa, de fato, as pessoas que consomem queijo Regularmente eles podem ter uma chance melhor viver muito Comparado com aqueles que não consomem esses produtos. No entanto, você tem que ter cuidado. Isso é o que os resultados da pesquisa dizem.

Queijo pode ajudar

Os resultados de um estudo publicado na revista medicina da natureza Destaque o fato de que comer queijo o ajudará a viver mais. Os pesquisadores prestaram atenção especial espermidinasubstância encontrada principalmente no queijo, que pode ser o principal fator longevidade associados ao consumo habitual desses alimentos.

É uma substância que tende a diminuir em nossos corpos ao longo dos anos que desempenha um papel essencial contra o processo de envelhecimento. Além disso, favorece o contraste no início Doença cardiovascular.

Os pesquisadores conduziram seus estudos em uma amostra composta por 800 voluntários. Ao analisar sua dieta, os pesquisadores observaram que aqueles que consumiam fontes de espermidina regularmente apresentavam convulsões pressão arterial A insuficiência cardíaca foi menos frequente do que o grupo não consumidor.

Voluntários pertencentes ao grupo que comia queijo regularmente, de fato, registraram significativamente menos casos de parada cardíaca: cerca de 40% menos. É uma descoberta que convenceu os pesquisadores do potencial papel positivo que o consumo de queijo desempenha em nossa saúde.

Portanto, os alimentos constituídos por este produto lácteo, que contém espermidina, são capazes de fornecer um alto aporte de substâncias úteis, capazes de eliminar toxinas Contribui para retardar o envelhecimento. Mas a espermidina não é encontrada apenas no queijo. Especialmente rico nesta substância é milhoO soja Que cereal integrado. Por isso, é muito importante não abusar do queijo, pois pode representar um perigo para a nossa saúde.